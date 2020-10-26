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Студенты БГУ перекрыли улицу и противостояли ОМОНу. Те вызвали подкрепление

Студенты БГУ собрались на улице Ленинградской рядом с ЖД вокзалом в Минске. Они перекрыли улицу и стали в сцепку. Приехавшие ОМОНовцы попытались напугать молодых людей, но те не разбежались.

Студенты БГУ перекрыли улицу и противостояли ОМОНу. Те вызвали подкрепление
Солидарность со студентами проявили работники пиццерии. Заказать пиццу в «Доминос» сегодня нельзя, но для бастующих студентов работники сами привезли угощение.



Как сообщило Еврорадио, ОМОН вызвал подкрепление и студентов прогнали с дороги. Однако, по информации очевидцев, никого не задержали.

Зато позже они объединились с пенсионерами на площади Независимости, передает Еврорадио 

Акции протеста студентов проходят практически во всех ВУЗах столицы. В столичном БГУКИ на сидячей акции протеста студенты поют «Перемен» Цоя. Студенты БГЭУ вышли на улицу и выстроились в цепь солидарности.

Выходят и выстраиваются в цепи солидарности и айтишники. Рядом с ПВТ ОМОНовцы жестко разогнали акцию солидарности. Около тысячи человек выстроились в цепь солидарности около ПВТ. Милиционеры разогнали людей с помощью спецсредств. Очевидцы слышали сильные взрывы — будто взрывались светошумовые гранаты.

Даже школьники устраивают акции протеста. А еще медики из 6 клинической больницы пришли поддержать рабочих в Минске.

На акцию протеста вышли также сотрудники мобильных операторов А1 и МТС. Руководство А1 сообщило, что не имеет права запрещать своим сотрудникам выражать свои политические взгляды. А вот в управлении МТС пытаются запретить работникам протестовать, сообщает Белсат.
Источник: telegraf.by
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