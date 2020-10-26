Солидарность со студентами проявили работники пиццерии. Заказать пиццу в «Доминос» сегодня нельзя, но для бастующих студентов работники сами привезли угощение.













Как сообщило Еврорадио, ОМОН вызвал подкрепление и студентов прогнали с дороги. Однако, по информации очевидцев, никого не задержали.





Зато позже они объединились с пенсионерами на площади Независимости, передает Еврорадио





Акции протеста студентов проходят практически во всех ВУЗах столицы. В столичном БГУКИ на сидячей акции протеста студенты поют «Перемен» Цоя. Студенты БГЭУ вышли на улицу и выстроились в цепь солидарности.





Выходят и выстраиваются в цепи солидарности и айтишники. Рядом с ПВТ ОМОНовцы жестко разогнали акцию солидарности. Около тысячи человек выстроились в цепь солидарности около ПВТ. Милиционеры разогнали людей с помощью спецсредств. Очевидцы слышали сильные взрывы — будто взрывались светошумовые гранаты.





Даже школьники устраивают акции протеста. А еще медики из 6 клинической больницы пришли поддержать рабочих в Минске.





На акцию протеста вышли также сотрудники мобильных операторов А1 и МТС. Руководство А1 сообщило, что не имеет права запрещать своим сотрудникам выражать свои политические взгляды. А вот в управлении МТС пытаются запретить работникам протестовать, сообщает Белсат.