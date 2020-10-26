Режим от беспомощности пытается посадить за решетку всю страну: только за сегодня уже более 120 задержанных

В целом за последние месяцы уже более 15 тысяч белорусов сидят или сидели за решеткой. По этому показателю Лукашенко уже давно побил рекорд Гитлера по задержаниям в Германии в 1933 году!