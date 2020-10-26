+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Режим от беспомощности пытается посадить за решетку всю страну: только за сегодня уже более 120 задержанных

В целом за последние месяцы уже более 15 тысяч белорусов сидят или сидели за решеткой. По этому показателю Лукашенко уже давно побил рекорд Гитлера по задержаниям в Германии в 1933 году!


26 октября по всей стране происходят попытки организации забастовок на предприятиях и акции протеста. Задержания начались уже утром.

Правозащитники "Весны" обновляют список задержанных по всей стране. К полудню в нем было более 75 человек. После 13 часов - уже около 120.

Среди задержанных — работники "Гродно Азота", участники "цепей солидарности", студенты и другие протестующие. 

Известно о задержании поэта Эдуарда Акулина и CEO портала Onliner Ильи Жуковца.

Напомним, что по итогам брутальных разгонов и задержаний накануне в автозаках побывали более 500 человек!
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]