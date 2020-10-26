Режим от беспомощности пытается посадить за решетку всю страну: только за сегодня уже более 120 задержанных
В целом за последние месяцы уже более 15 тысяч белорусов сидят или сидели за решеткой. По этому показателю Лукашенко уже давно побил рекорд Гитлера по задержаниям в Германии в 1933 году!
26 октября по всей стране происходят попытки организации забастовок на предприятиях и акции протеста. Задержания начались уже утром.
Правозащитники "Весны" обновляют список задержанных по всей стране. К полудню в нем было более 75 человек. После 13 часов - уже около 120.
Среди задержанных — работники "Гродно Азота", участники "цепей солидарности", студенты и другие протестующие.
Известно о задержании поэта Эдуарда Акулина и CEO портала Onliner Ильи Жуковца.
Напомним, что по итогам брутальных разгонов и задержаний накануне в автозаках побывали более 500 человек!
13:33 26/10/2020
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