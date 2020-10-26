



Мало что имеет такое же значение в политической борьбе, как то, у кого сейчас инициатива. Сентябрь был месяцем, когда власть, казалось, прочно взяла инициативу в свои руки. Сейчас происходит обратный процесс.





Действия власти стали непоследовательны: объявляем митинг - отменяем митинг, сажаем политзэков - отпускаем политзэков, жестим на улице - не жестим на улице.





Это сложно описать иначе, чем нервное метание. Причины нервов понятны - на внешнем контуре черт пойми что - то кредит от России, то угрозы по НТВ и прессинг по конституции, протест то сдувается, то не сдувается, оппозиция не раскалывается, как ни коли.





На этом фоне первый акт ультиматума Тихановской получился. Протест вернулся, как минимум, к ранне-сентябрьским числам (больше 100, а может и 150к). Завтра, разумеется, день Х, но даже без общенациальной забастовки это уже не будет полный провал, который ультиматуму предсказывали скептики.





Все идет по той схеме, с которой я вам уже надоел - кто держит инициативу и идет на нестандартные ходы, тот выбивает противника из равновесия и подталкивает к ошибкам.





Испугавшись снова растущих чисел на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать (выпускать еще политзэков, ускорять свою реформу конституции) или включать новый уровень репрессий.





И то, и то - тонкий лед, потому что может дать протесту ощущение победы, то есть новый энтузизм, либо новый запал от возмущения жесткостью. Это будет важная неделя.