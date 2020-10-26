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Почему Путин зарылся в "бункере" и не выходит из "самоизоляции"?

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

И, как это обычно бывает, всякого-разного наговорил — ну там, мы попадем в рай… а, нет, простудимся на ваших похоронах… короче, всех замочим в сортире, и вам не болеть.

Однако на этот раз пандемия  внесла  изменения  в привычный для всех участников клуба  формат: Путин общался с членами клуба по видеоконференцсвязи – не выходя из «бункера», в котором обосновался давно и, кажется, надолго. 

Собственно, суть послания все так и восприняли: «Мысленно я с вами, я никуда не ухожу, ничего не меняется». Ну и как бы не помешает лишний раз об этом  напомнить, потому что  полная изоляция российского президента все сильнее волнует умы. 

Операция «преемник» или…?

Вот, например,  экс-депутат Госдумы Геннадий  Гудков ищет объяснения совершенно необъяснимому поведению вождя — в частности, отсутствию шагов по нормализации ситуации с отравлением Навального.

«Кремль от преступления не отмежёвывается, виновных не ищет, никого с должностей не снимает. Вместо этого вяло огрызается и неумело врет». Почему же Путин позволяет так уничтожать себя как политика и лидера, недоумевает он. 

Естественно, напрашивается ответ: либо он тяжело болен, ему сложно оценивать реальность, а ближайшее окружение вождя этим пользуется. Либо транзит власти уже начался, Путин  определился с преемником, а силовики получили карт-бланш на устранение всех  препятствий, которые могут этому процессу помешать, включая Навального.  

А ведь Гудков — даром что бывший, и в опале, но все-таки не какой-нибудь «известный политолог Валерий Соловей», а полковник ФСБ в отставке и зампредом комитета ГД по безопасности  поработал. Ну, то есть, имеет представление об обсуждаемой материи. 

Почему не  летит  «Спутник»?

Удаленный режим работы главы РФ также вызывает немало вопросов в связи с активным пиаром российской вакцины. Что мешает президенту воспользоваться  передовыми достижениями отечественной науки и техники?  Тем более что, если верить многочисленным источникам, это уже успели сделать многочисленные представители элиты, включая собственную дочь главы государства. 

Вон Трамп — тоже далеко не мальчик, и вакцины у него нет. Однако смело бросается в дебаты, а вирус победил практически на силе воли. Ну и, конечно, спасибо  коктейлю  из антител — а Путину неужели не намешали бы?

Без доступа к телу

Еще одна проблема в связи с труднообъяснимой изоляцией главы государства, неизбежно возникает у людей из его ближнего круга: понятно, что им сейчас  значительно труднее согласовывать с главой государства свои действия.  

Между тем, в условиях авторитарного режима доступ к телу лидера  является  важнейшим ресурсом всей системы – именно на этом уровне балансируются  интересы многочисленных групп и кланов.  


Ситуация, при которой уже согласованной встречи приходится ожидать взаперти две недели сильно снижает возможности применения такого «арбитража». В результате различные части системы начинают действовать рассогласованно:  механизмы принятия решений идут вразнос, конфликты начинают выплескиваться наружу. 

Не исключено, что вся история с отравлением Навального — результат  одного из таких конфликтов. В этом случае становится понятно и загадочное молчание Кремля (уж лучше попасть под санкции, чем признать, что федеральная  власть не в состоянии контролировать одну из подсистем) и решение Путина выпустить оппозиционера — что называется, от греха подальше,  в чем он сам признался участникам форума. 

«Царь ненастоящий!»

Еще один риск, связанный с затянувшейся  «самоизоляцией» Путина — это архетипический сюжет с подменой правителя  и замещением его «двойником», который дремлет в глубинах народного подсознания. Активизируется он, как правило, в кризисные времена. 

Сакральный образ «царя» в массовом сознании выступает в качестве  посредника между высшими силами и людьми, и призван обеспечить всеобщее благоденствие. Это, собственно, и есть его основная функция.  

Как только благоденствие заканчивается,  народ тут же понимает: это все из-за того, что посредник неправильный, «царь ненастоящий». Ну или испортился — дайте другого! 
Источник: sneg.tv
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