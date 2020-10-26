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Забастовки на заводах. Автозаки у проходных. Студенты выходят на улицы. Что происходит в Беларуси 26 октября

26 октября Светлана Тихановская призвала ко Всеобщей забастовке с требованием ухода Лукашенко и новых президентских выборов. Многие на этот призыв отреагировали

Забастовки на заводах. Автозаки у проходных. Студенты выходят на улицы. Что происходит в Беларуси 26 октября
марш рабочих на МТЗ
11:24
Минск. «Атлант»
На "Атланте" на территории завода собралось несколько десятков работников, которые обсуждают вопрос о присоединении к общенациональной забастовке. Также люди упоминают о случаях увольнений работников, протестовавших после выборов. Говорят как меньше о 7 людях, которые выходили на цепи солидарности возле завода, а теперь уже уволены. Это возмущает работников "Атланта" , они говорят о солидарности.

11:22
Гродно. "Гродно Азот"
Известно о 13 людях, задержанных утром на "Гродно Азот": 12 сотрудников и 1 человек из группы поддержки бастующих. Двоих работников цеха Акикос отпустили и доставили на завод.

11:20
Минск. МАЗ
На территории завода возле главной проходной проходит встреча рабочих с заместителем гендиректора Сергеем Евтуховским. Он вышел к рабочим, когда они начали собираться для обсуждения забастовки. Говорил, что никого из работников МАЗа не преследовали и что участие в забастовке нанесет большие потери заводу, сообщают источники. На заводе, по словам членов забастовки, не работает более 50 человек.


Возле автотракторного факультета БНТУ на улице Коласа в Минске цепь студентов с БЧБ-флагами.

11:03
Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики, передает tut.by



10:43
"Все предприятия работают в штатном режиме", - утверждает пресс-секретарь премьер-министра

10:40
Уже 25 задержанных в Беларуси
Правозащитникам известны имена уже 24 задержанных сегодня утром - в том числе у "Гродно Азота", где бастуют рабочие, передает Свабода.

10:38
Минск. МТЗ
Около 50 рабочих прессового цеха МТЗ провели марш по территории предприятия с призывом к рабочим присоединяться к забастовке. "Присоединяйся" - призвали рабочие. По словам активистов с МТЗ, общая забастовка на предприятии еще не началась. "Администрация всячески противодействует, но настроение у многих рабочих критическое", — говорят бастующие.

Через час, в 11.30 возле заводоуправления предполагается провести собрание рабочих, которые собираются присоединиться к забастовке с требованием отставки Лукашенко.

10:36
Минск. Студенты уже пошли колонной по городу


10:30
Минск МГЛУ
Студенты МГЛУ вышли на крыльцо университета и выкрикивают «Азот „, мы с вами!».




10:29
Минск. МТС
Сотрудники МТС вышли на протест к главному входу своего офиса.






10:28
Минск. БГУИР
В БГУИРе произошел спор декана со студентом:

- Этот уважаемый человек хочет сказать, что он нам власть…
- Да! Вы не власть.
После этих слов декана студенты начали скандировать: "Мы здесь власть"

10:19
Министерство промышленности утверждает, что на крупных предприятиях нет забастовок

Белорусские промышленные предприятия работают в понедельник с утра в штатном режиме, заявил "Интерфаксу" помощник министра промышленности Чеслав Шульга.

"На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют", - сказал Шульга. Он заявил, что в министерстве также «нет информации, что группы рабочих собираются на предприятиях, чтобы бастовать.












10:18
Гродно. "Гродно-Азот"​
"Гродно-Азот" сейчас. Рабочие продолжают стоять перед проходной.






10:11
Студенты крупнейших вузов выходят на акции протеста
На фото от читателя-БГУИР. На улице собираются, например, студенты БНТУ и БГАМ, на «сидячий» протест в корпусах — БГТУ и БГУ.





10:09
Минск. МАЗ





10:04
Брест. Милиция дежурит возле завода Gefest

По информации из Бреста, на предприятиях города пока неизвестно об активных забастовках. Об этом Свабоде сообщил правозащитник Роман Кисляк. Местный телеграмм-канал "Брест: слухи и факты» сообщает о сборище милиции у проходной завода "Брестгазопарат" (торговая марка Gefest) и у конечной остановки местного автопарка, где собираются на остановку городские автобусы.






10:02
На "Гродно Азот" бастуют около 150 человек
К ним на новую проходную приехал генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник, уговаривают начать работу. Известны фамилии двух задержанных из цеха азотной кислоты и компрессии. Другие работники цеха остаются на заводе, но не приступают к работе. Начальник просит их выйти за территорию предприятия.


09:57
Минск. «Интеграл»






09:52
Минск. Медики РНПЦ "Кардиология" стали в цепь солидарности






09:50
Минск. Студенты БГУИР также вышли на забастовку


09:40

На "Беларуськалии" бастует 36 человек

"Власти сильно напугались, возле каждой проходной дежурят милицейские бусы", - об этом сообщил член забастовщика «Беларуськалия» Александр Курбан. По его словам, 26 октября к открытой забастовке на предприятии присоединились еще 3 Шахтера, сейчас бастует 36 человек.

"Но настроения еще у многих такие, что нужно присоединяться. Чувствуется большое продление со стороны администрации. Вышел приказ, чтобы дежурили специальные группы и если кто — то задержится в шахте, чтобы сразу его поднимали на поверхность», - добавил Александр Курбан. Шахтер не исключил, что в конце дня пройдет собрание работников предприятия с обсуждением положения и планов о забастовке.


09:37
Минск. «Атлант»
Так выглядело утро на "Атланте", работники также призвали присоединяться к забастовке. После этого, как нам сообщили читатели, там произошли задержания.


Очевидцы пишут, что к протесту присоединяется больше рабочих.


Минск. МТЗ
Заместитель гендиректора по идеологии Андрей Сусленков вместе с другими руководителями пытались не пустить рабочих в цех: "на каком основании вы заходите в цех?!"
"Белорусский партизан"
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