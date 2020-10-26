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"Мы наблюдаем финальную стадию трансформации восточно-европейского Пиночета"

Автор популярного Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров — о надежности слов главы Беларуси и его ноу-хау.


— У Лукашенко проблемы: тянуть и толкать одновременно. Надеяться на компромисс, усиливая репрессии, одной рукой давать – другой избивать. Чем дальше — тем больше это выглядит нездорово, — отмечает журналист в своей программе.

Пивоваров напомнил, что отпущена часть участников эпохальной встречи в КГБ.

— За тем столом Лукашенко заявил, что наелся президентства и хочет ограничить количество сроков в новой Конституции. «Даю вам слово, ребята!» Как тут не поверить? Разве станет президент врать людям, которых сам же и отправил в тюрьму? — иронизирует Андрей Пивоваров. — Сегодня в Беларуси слова президента надежны так же, как и закон. План понятен: я делаю поблажки, вы переворачиваете эту страницу, и мы вместе делаем вид, что ничего не было.

Но, по мнению журналиста, это уже невозможно.

— Рубеж пройден, и мы наблюдаем финальную стадию трансформации гибридного автократа в восточно-европейского Пиночета, — считает Пивоваров.

Он вспомнил про обещание Лукашенко навести в Минске порядок 25 октября.

— По факту Лукашенко занимается самоповторами и ходит в своих рассуждениях по кругу, лишний раз доказывая, что не управляет ситуацией, а лишь реагирует на нее, — считает журналист.

Одним из последних ноу-хау Лукашенко стало признание экстремистским телеграм-канала Нехта и его логотип, а вместе с ним тех, кто его читает.

— Следующим шагом должен стать запрет на само использование интернета. Ведь там есть и продажа наркотиков, и прочие незаконные вещи. Думаю, Пиночету бы идея понравилась. Жаль в его времена не было телеграм-каналов, — заключил Пивоваров.
Источник: gazetaby.com
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