



Договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям в Нагорном Карабахе с 8.00 по местному времени (6.00 по Киеву) 26 октября сорваны. Об этом в 6.25 проинформировало минобороны Азербайджана в Telegram.





"Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района", – говорится в сообщении.





"В 8.05 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района", – уточнили в Баку.





Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook сообщила об обстреле со стороны армии Азербайджана.





"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 8.45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха (так Нагорный Карабах называют в Армении)", – написала она.





Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США.





В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.





27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.





Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.





9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прек щении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.



