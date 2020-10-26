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Отец и адвокат политзаключенного Шклярова опровергли информацию о его вылете в Киев

Днем 25 октября в минском аэропорту заметили частный вертолет, прилетевший из Киева. Сразу же появилась версия, что на нем в Украину вывезут Виталия Шклярова - гражданина Соединенных Штатов, об освобождении которого госсекретарь США Майк Помпео разговаривал накануне с Александром Лукашенко.


Отец Шклярова Валентин опроверг Радио Свобода эту информацию. Он сказал, что его сын в Минске, где также находится больная мать Виталия Шклярова. 

Версию о вылете опроверг и адвокат Шклярова Антон Гашинский.

"Виталий в Минске, все нормально, он находится со своей матерью. У его матери завтра ( уже сегодня - Прим.) утром облучение. Виталий планирует поехать завтра с нею. Какие вертолеты, о чем вы говорите? Он законопослушный гражданин, он под подпиской о невыезде. Никаких бумаг в отношении него - о прекращении уголовного преследования - мы не видели", - сказал Гашинский Еврорадио.

Политтехнолог Виталий Шкляров - один из 12 политзаключенных, с которыми в следственном изоляторе КГБ встретился Александр Лукашенко. Вскоре мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде. Шкляров является гражданином и Беларуси, и США. 
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