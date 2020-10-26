Андрей Казакевич: Мне кажется, Народный ультиматум уже реализован

Казакевич сказал: «Не думаю, что власти изначально готовили план по силовому разгону акции протеста, — уточнив, — Если бы планировалось применять насилие и жестокость, то людей разгоняли бы во время сбора, во время марша, как это происходило в предыдущие воскресенья, — и добавил, — Однако с самого начала марша со стороны силовиков особого давления на участников протеста не было замечено, — и констатировал, — И лишь только в самом конце, когда люди начали расходиться, у кого-то сдали нервы и был отдан приказ на применение насилия».





Эксперт заявил: «Мы видим, что стратегия давления на власть работает. Достижения последних 2-х месяцев были бы невозможны без массовых выступлений после 9 августа».





Директор института «Палітычная сфера» отметил: «Мне кажется, Народный ультиматум уже реализован, а утром мы только узнаем реакцию Светланы Тихановской, — и добавил, - На мой взгляд, может произойти активизация и дальнейшая консолидация протестного движения, которые доведут дело по победы».



