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Андрей Казакевич: Мне кажется, Народный ультиматум уже реализован

25 октября 2020 года в Минске и некоторых регионах вновь произошел жестокий разгон протестующих: силовиками применялись свето-шумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями, применяли газ. Директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич ответил на вопрос, почему власть пошла на очередную эскалацию насилия.

Казакевич сказал: «Не думаю, что власти изначально готовили план по силовому разгону акции протеста, — уточнив, — Если бы планировалось применять насилие и жестокость, то людей разгоняли бы во время сбора, во время марша, как это происходило в предыдущие воскресенья, — и добавил, — Однако с самого начала марша со стороны силовиков особого давления на участников протеста не было замечено, — и констатировал, — И лишь только в самом конце, когда люди начали расходиться, у кого-то сдали нервы и был отдан приказ на применение насилия».

Эксперт заявил: «Мы видим, что стратегия давления на власть работает. Достижения последних 2-х месяцев были бы невозможны без массовых выступлений после 9 августа». 

Директор института «Палітычная сфера» отметил: «Мне кажется, Народный ультиматум уже реализован, а утром мы только узнаем реакцию Светланы Тихановской, — и добавил, - На мой взгляд, может произойти активизация и дальнейшая консолидация протестного движения, которые доведут дело по победы».
Newsbel.by
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