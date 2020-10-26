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Как власть помогает протесту

Если ошибки, допущенные правящей командой за последние полтора года, собрать в одну цепь, то она окажется длиной с колонну демонстрантов на минских улицах 25 октября.


За условную точку отсчета можно принять момент, когда власти решали: какие выборы сдвигать на 2019-й – президентские или парламентские? Вперед пропустили депутатов, спокойно провели кампанию, по итогам которой все 110 мест в палате представителей заняли сторонники власти, и это не вызвало в обществе сколь-нибудь заметного протеста.

В итоге Александру Лукашенко пришлось идти на «экзамен» в гораздо менее комфортной атмосфере – после эпидемии коронавируса, которая не просто снизила популярность власти, а стала катализатором для протеста невиданных ранее в Беларуси масштабов.

Попытки купировать его привычными методами, в частности, арестами и отказом в регистрации наиболее перспективных альтернативных кандидатов лишь подливали бензина в разгорающийся костер. А допуск к выборам Светланы Тихановской создал точку концентрации для протеста, что стало одним из самых больших проколов власти. 

Потом был план жестоко расправиться с демонстрантами, которые выйдут на улицы после 9 августа – и вместо быстрого «успокоения» получилось «лавинообразное увеличение числа желающих» (спасибо премьер-министру Роману Головченко за эту формулировку) высказать свое возмущение даже не столько фальсификацией результатов голосования, сколько зверствами силовиков.

Перечислить все оплошности власти в одном тексте едва ли возможно, так что, обратимся к самой свежей. В последние недели протест переживал не лучшие времена, а решение Светланы Тихановской объявить народный ультиматум в расчете на общенациональную забастовку выглядело крайне рискованным, чтобы не сказать опрометчивым.


В принципе команде Александра Лукашенко достаточно было просто подождать вероятного провала этой акции (крупные предприятия удалось взять под контроль, а день-другой точечных невыходов на работу самодержавие пережило бы). Но наверху решили дать масштабный ответ в виде мегамитинга, на который планировалось согнать подневольных со всей Беларуси.

На выходе получился гигантский но не контрудар, а конфуз. Митинг, на котором планировалось выступление Александра Лукашенко, пришлось в последний момент отменять.

Неудача власти воодушевила ее оппонентов. Шествие сторонников перемен 25 октября в Минске стало самым массовым за всю осень. «Перемена ветра» может также повлиять и на перспективы общенациональной забастовки, придав ей неожиданный импульс. В этой атмосфере стачка даже на одном крупном предприятии способна при определенных раскладах запустить цепную реакцию. И даже, если этого не случится, теперь уже возможное фиаско ультиматума на фоне провала мегамитинга в поддержку Лукашенко будет не столь болезненным.

Располагая колоссальными ресурсами, власть так и не смогла за два с половиной месяца справиться со сторонниками перемен. Методы, которые давали результат на протяжении многих лет, вдруг перестали работать. Но Лукашенко упрямо действует по старинке. И это его главная ошибка, которая неизбежно ведет даже не к поражению, а к краху.  
Александр Старикевич, "Солидарность"
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