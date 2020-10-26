Артём Шрайбман: Это будет важная неделя
Сентябрь был месяцем, когда власть, казалось, прочно взяла инициативу в свои руки. Сейчас происходит обратный процесс.
Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог, основатель SENSE Analytics Артём Шрайбман.
Действия власти стали непоследовательны: объявляем митинг — отменяем митинг, сажаем политзэков — отпускаем политзэков, жестим на улице — не жестим на улице.
Это сложно описать иначе, чем нервное метание. Причины нервов понятны — на внешнем контуре черт пойми что — то кредит от России, то угрозы по НТВ и прессинг по конституции, протест то сдувается, то не сдувается, оппозиция не раскалывается, как ни коли.
На этом фоне первый акт ультиматума Тихановской получился. Протест вернулся, как минимум, к ранне-сентябрьским числам (больше 100, а может и 150к). Понедельник, разумеется, день Х, но даже без общенациональной забастовки это уже не будет полный провал, который ультиматуму предсказывали скептики.
Все идет по той схеме, с которой я вам уже надоел — кто держит инициативу и идет на нестандартные ходы, тот выбивает противника из равновесия и подталкивает к ошибкам.
Испугавшись снова растущих чисел на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать (выпускать еще политзэков, ускорять свою реформу конституции) или включать новый уровень репрессий.
И то, и то — тонкий лед, потому что может дать протесту ощущение победы, то есть новый энтузизм, либо новый запал от возмущения жесткостью. Это будет важная неделя.
08:06 26/10/2020
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