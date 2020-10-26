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Тихановская: Взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила

Светлана Тихановская прокомментировала брутальную развязку кровчерашнего Марша.




«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.
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