В списке задержанных "Весны" более 280 задержанных в воскресенье
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По данным правозащитников, задержания были в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Речице, Борисове, Новополоцке, Лиде и Пинске.
Минск, 25 октября 2020 года
Так в Бресте сегодня снова задержали 63-летнюю Елену Гнаук, В Минске Дмитрия Дашкевича. Об этом сообщила его супруга.
Кроме того, были задержаны журналисты, позже их отпустили: Святослав Зоркий («Комсомольская правда в Беларуси»), Дмитрий Дмитриев («Новы час»). В Витебске были задержаны Дмитрий Казакевич («Белсат»), Павел Вур («Спутник») и Алесь Пилецкий (TUT.BY и «Народная Воля»). После нескольких часов в РУВД журналистов освободили.
«Вясна» просит сообщать о задержаниях на телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:
+375 44 734−45−51
+375 29 841−39−81
+375 17 377−55−40.
телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
"Белорусский партизан"
23:49 25/10/2020
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