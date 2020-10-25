По данным правозащитников, задержания были в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Речице, Борисове, Новополоцке, Лиде и Пинске.





Минск, 25 октября 2020 года

Елену Гнаук, Так в Бресте сегодня снова задержали 63-летнюю В Минске Дмитрия Дашкевича . Об этом сообщила его супруга.









«Вясна» просит сообщать о задержаниях на телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:





+375 44 734−45−51

+375 29 841−39−81

+375 17 377−55−40.

телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna