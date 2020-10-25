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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В списке задержанных "Весны" более 280 задержанных в воскресенье

Список здесь

 По данным правозащитников, задержания были в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Речице, Борисове, Новополоцке, Лиде и Пинске.

Минск, 25 октября 2020 года
Так в Бресте сегодня снова задержали 63-летнюю Елену ГнаукВ Минске Дмитрия Дашкевича. Об этом сообщила его супруга.


«Вясна» просит сообщать о задержаниях на телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734−45−51
+375 29 841−39−81
+375 17 377−55−40.
телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna 
"Белорусский партизан"
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