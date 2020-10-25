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Начальник ГУВД Минска сообщил о 120 задержанных

Два сотрудника органов внутренних дел пострадали во время пресечения противоправных действий протестующих в воскресенье в Минске, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

"При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В Центральном РУВД разбиты стекла", - заявил Кубраков. Видео с его комментарием разместило госагентство БелТА в своём телеграм-канале. Но с разбитыми онами надо разбираться - они могли "пострадать" из-за светошумовых гранат, которые применяли сотрудники милиции. 

"Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД. А также те, кто устроил бесчинства в спальных районах, в районе улицы Нововиленской. Всего задержано около 120 человек",- сказал Кубрков. .
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