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Глеб Павловский объяснил, почему в Беларуси образовалось двоевластие

Российский политолог: «Ультиматум Тихановской собрал в политический кулак энергию протеста» в эфире "Дождя"


– Ультиматум – это не просто прием, это материализация той силы, которая реально есть у протестующих.

Дело в том, что в Беларуси сложилось двоевластие. Со стороны может показаться: какое же это двоевластие, если одни на улице, а вторые в президентском дворце, – считает он.

По мнению российского эксперта, у протестного движения в Беларуси есть реальная сила, а ультиматум – это способ эту силу реализовать.

– Это может не получиться быстро, но все эти два с половиной месяца многие в России всхлипывали, сострадая мирному характеру действий. Но сейчас ультиматум Тихановской, хотя это опять же мирный ультиматум, собрал в реальный политический кулак энергию протеста, – отмечает Павловский.


Кроме того, в Беларуси оформились многочисленные дворовые структуры, которых еще не было в августе:

– И сейчас это реальная сила. Я не знаю, есть ли что-то подобное на заводах, ведь на больших предприятиях это вопрос еще и к менеджменту – готовы ли они примкнуть. Это серьезный вопрос, ответа на который мы пока не знаем.

Глеб Павловский отмечает, что на протест в Беларуси работают как материальные, так и внешнеполитические факторы.

– Это белорусская экономика, которая сейчас в страшном состоянии. И это не может тянуться долго. Путин тоже не может слишком долго ждать – особенно с учетом выборов в США, горячей точки, к которой мы приближаемся. Ведь в случае победы Байдена, может образоваться действительно опасный союз американских и европейских сил, направленный против Кремля, цитирует gazetaby.com

Тогда Беларусь вполне может превратиться в «плацдарм перетягивания», на что Путин не хочет идти, так как ему нечем тянуть, слишком дорого, – говорит политтехнолог.
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