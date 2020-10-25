Правозащитники: более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси
Более 40 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье
Список размещен на сайте центра, он обновляется.
Согласно данным "Весны", большинство задержанных, в отличие от предыдущих воскресных акций, пока не в столице, а в регионах. Правозащитникам известно о задержаниях уже в 10 городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове, Новополоцке.
17:11 25/10/2020
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