



Согласно данным "Весны", большинство задержанных, в отличие от предыдущих воскресных акций, пока не в столице, а в регионах. Правозащитникам известно о задержаниях уже в 10 городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове, Новополоцке.



