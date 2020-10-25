+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Правозащитники: более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси

Более 40 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Список размещен на сайте центра, он обновляется.

Согласно данным "Весны", большинство задержанных, в отличие от предыдущих воскресных акций, пока не в столице, а в регионах. Правозащитникам известно о задержаниях уже в 10 городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове, Новополоцке.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]