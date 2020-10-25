Инна Коваленок и Светлана Гатальская вышли на свободу

Инна Коваленок, белорусский театральный продюсер и волонтер штаба Виктора Бабарико, вышла сегодня, 25 октября, на свободу из изолятора. Об этом TUT.BY сообщили ее друзья, которые встретили ее у Окрестина. Светлана Гатальская - активистка движения "Маршируй, детка" отсидела 15 суток.





Инна Коваленок была задержана 28 сентября в Минске. Она вышла за кофе из дома и перестала выходить на связь.



