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Инна Коваленок и Светлана Гатальская вышли на свободу

Она была задержана почти месяц назад

Инна Коваленок, белорусский театральный продюсер и волонтер штаба Виктора Бабарико, вышла сегодня, 25 октября, на свободу из изолятора. Об этом TUT.BY сообщили ее друзья, которые встретили ее у Окрестина. Светлана Гатальская - активистка движения "Маршируй, детка" отсидела 15 суток.

Инна Коваленок была задержана 28 сентября в Минске. Она вышла за кофе из дома и перестала выходить на связь.

Сначала она получила 13 суток за участие в несанкционированном марше, затем — еще 14 суток, пишет news.tut.by
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