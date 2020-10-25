Инна Коваленок и Светлана Гатальская вышли на свободу
Она была задержана почти месяц назад
Инна Коваленок, белорусский театральный продюсер и волонтер штаба Виктора Бабарико, вышла сегодня, 25 октября, на свободу из изолятора. Об этом TUT.BY сообщили ее друзья, которые встретили ее у Окрестина. Светлана Гатальская - активистка движения "Маршируй, детка" отсидела 15 суток.
Инна Коваленок была задержана 28 сентября в Минске. Она вышла за кофе из дома и перестала выходить на связь.
Сначала она получила 13 суток за участие в несанкционированном марше, затем — еще 14 суток, пишет news.tut.by
17:01 25/10/2020
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