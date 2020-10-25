"Подтверждаем применение слезоточивого газа в Лиде", - сказали в пресс-службе.





Там также проинформировали, что в рамках административного процесса были задержаны "несколько десятков человек".





Ранее о применении слезоточивого газа на акции протеста в Лиде и о задержаниях сообщили очевидцы.