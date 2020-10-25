+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусы вновь выходят на марш

Сегодня в 23.59 истекает срок народного ультиматума, объявленного Светланой Тихановской Александру Лукашенко. И в Минске намечен очередной марш протеста.

Белорусы вновь выходят на марш
По традиции воскресное утро было отмечено в Минске стягиванием в центр специальной техники и силовиков. А также по дурной традиции первыми новостями с марша стали новости о задержании журналистов - Дмитрия Дмитриева («Новы Час») и Святослава Зоркого («Комсомольская правда в Беларуси»).

Люди стягиваются к центру небольшими группами.  

В некоторых районах силовики проверяют у прохожих рюкзаки в поисках национальной символики.
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]