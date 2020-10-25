Белорусы вновь выходят на марш
Сегодня в 23.59 истекает срок народного ультиматума, объявленного Светланой Тихановской Александру Лукашенко. И в Минске намечен очередной марш протеста.
По традиции воскресное утро было отмечено в Минске стягиванием в центр специальной техники и силовиков. А также по дурной традиции первыми новостями с марша стали новости о задержании журналистов - Дмитрия Дмитриева («Новы Час») и Святослава Зоркого («Комсомольская правда в Беларуси»).
Люди стягиваются к центру небольшими группами.
В некоторых районах силовики проверяют у прохожих рюкзаки в поисках национальной символики.
Источник:
14:08 25/10/2020
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