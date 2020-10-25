Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 10 января 2021 года

В минувшую субботу ЦИК Кыргызстана назначил досрочные выборы президента страны на 10 января.





21 октября ЦИК назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Однако 22 октября парламент Кыргызстана сразу в трех чтениях принял конституционный законопроект, предусматривающий приостановление повторных выборов в парламент и проведение выборов депутатов после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. В этот же день Жапаров подписал соответствующий закон.





В субботу административный суд в Бишкеке признал недействительным решение ЦИК Кыргызстана о назначении повторных выборов депутатов парламента на 20 декабря.





После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.





15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр Садыр Жапаров. Ранее он заявил журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент. Согласно действующей Конституции Кыргызстана, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства, пишет interfax.by



