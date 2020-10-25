+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 10 января 2021 года

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоятся в срок, обозначенный Центральной избирательной комиссией страны, заявил исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров в своем телеграм-канале в воскресенье.

В минувшую субботу ЦИК Кыргызстана назначил досрочные выборы президента страны на 10 января.

21 октября ЦИК назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Однако 22 октября парламент Кыргызстана сразу в трех чтениях принял конституционный законопроект, предусматривающий приостановление повторных выборов в парламент и проведение выборов депутатов после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. В этот же день Жапаров подписал соответствующий закон.

В субботу административный суд в Бишкеке признал недействительным решение ЦИК Кыргызстана о назначении повторных выборов депутатов парламента на 20 декабря.

После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр Садыр Жапаров. Ранее он заявил журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент. Согласно действующей Конституции Кыргызстана, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства, пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]