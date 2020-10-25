Скидка. Павел Усов еще раз о Путине, Лукашенко и беларусском народе

Возможно для Кремля Лукашенко неудобен, возможно Путин и хотел бы его сменить. Но для Москвы удобна и необходима для сохранения - диктатура. И совершенно не важно в какой форме: персоналистской или коллективной. И только тогда Москва пойдет на смещение Лукашенко, когда будет уверена в том, что авторитарная система останется неизменной, пишет политолог Павел Усов.





Поэтому все эти игры "в конституцию" нужны лишь для стабилизации диктатуры. Другими словами, должны быть созданы (при помощи людей Кремля) такие механизмы и институты, которые обеспечить сохранение авторитарной модели управления после транзита власти, пишет ex-press.by





Россия всегда будет выбирать и поддерживать диктатуру, и ей не нужен в нашей стране такой народ, который хочет демократии и свободы, и такие политики, которые будут строить демократическое государство.





В свою очередь, попытка построить демократию в Беларуси с опорой на Россию приведет к установлению наихудшей формы автократии.



