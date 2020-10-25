Обращение жителей Марьиной Горки: “Мы не народец, мы народ”

“Ребята, милиционеры, мы не понимаем, что с вами случилось. Раньше милиция была на милицию похожа, а сейчас какие-то люди в балаклавах, без опознавательных знаков хватают на улицах студентов, пенсионеров, инвалидов, сажают в непонятные машины… Что происходит в стране? Кто вы такие и кем себя возомнили? Подумайте, это же ваши люди, мамы, сестры, братья. Как такое может происходить в нашей Беларуси? Будьте честны перед собой!” – обратились жители Марьиной Горки к силовикам.



