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Обращение жителей Марьиной Горки: “Мы не народец, мы народ”

Голоса протестующих после президентских выборов 2020 года звучат во всех уголках нашей страны. Жители Марьиной Горки записали свое видеообращение.

“Ребята, милиционеры, мы не понимаем, что с вами случилось. Раньше милиция была на милицию похожа, а сейчас какие-то люди в балаклавах, без опознавательных знаков хватают на улицах студентов, пенсионеров, инвалидов, сажают в непонятные машины… Что происходит в стране? Кто вы такие и кем себя возомнили? Подумайте, это же ваши люди, мамы, сестры, братья. Как такое может происходить в нашей Беларуси? Будьте честны перед собой!” – обратились жители Марьиной Горки к силовикам.
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