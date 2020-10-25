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Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января

Гондурас стал 50-й страной, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия, что позволяет этому документу вступить в силу, информирует ООН.

Согласно протоколу, это произойдет через 90 дней.

"Это указывает за значительную приверженность (стран мира) полному уничтожению ядерного оружия, что остается высшим приоритетом ООН в сфере разоружения", - прокомментировал ситуацию генсек ООН Антониу Гутерриш.

Договор о запрещении ядерного оружия, который вводит запрет на использование, разработку, производство, испытания, размещение, складирование, а также угрозу применения такого оружия, был принят голосами представителей 122 стран на Генеральной Ассамблее ООН в июле 2017 года. С тех пор документ подписали 84 страны, но не все ратифицировали его, пишет interfax.by.
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