Эксперты: Зачем Помпео звонил Лукашенко

Thinktanks.by собрал в социальных сетях и мессенджерах мнения экспертов по поводу состоявшегося в субботу, 24 октября, телефонного разговора Майка Поппео и Александра Лукашенко.

Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог»:

- Можно проигнорировать звонок Меркель с Макроном. Но нельзя проигнорировать Помпео ) На самом деле такой контакт был вполне предсказуем.





США в отличие от ЕС и в период избиратенльной кампании, и после выборов вели себя очень прагматично и осторожно. В то время как их восточноеврпейские союзники в отношении Минска жгли мосты, вводя масштабные санкции и открыто поддерживая лидеров оппозиции, Вашингтон продолжал процесс назначения своего посла в Беларуси, ограничился запретом на въезд всего восьми чиновников и единсктвенное чего требовал - это освобождения своего гражданина белорусского происхождяения, Виталия Шклярова.





В отличие от Польши, Литвы и Украины, США прекрасно понимают, что не в их интересах иметь на «белорусском балконе» российскую военную базу, российское вооружение и российские спецслужбы. Это снижает и американское влияние в регионе, и ставит под удар союзников США, обороноспособность которых Вашингтону придётся повышать, скорее всего за собственный счёт.





Несмотря на то, что США были «назначены» главным организатором цветной революции в Беларуси, обе стороны прекрасно понимали всю условность надутого после выборов виртуального пузыря новой белорусской внешней и политики. Желательность продолжения отношений в прежнем русле и понимание отсутствия угроз транслировалось как по дипломатическим, так и по военным каналам. В этом, кстати, немалая заслуга периода «нормализации» - появилось множество неформальных каналов для такого рода общения и «сверки часов».





Вашингтон, выдержав паузу и разобравшись с реальным раскладом в Беларуси (в тч через соцопросы), предпринял таким образом контакт на высоком политическом уровне. Непосредственным поводом к этому стало, скорее всего, освобождение из СИЗО КГБ Виталия Шклярова и недавний визит Нарышкина и Патрушева в Минск.





Учитывая интересы США в регионе и реалии двусторонних отношений, разговор Помпео и Лукашенко, вероятно, вращался вокруг нескольких тем:





1. Возвращение послов. Помпео, видимо, сообщил Лукашенко лично о скором приезде Джули Фишер. Поскольку послы аккредитуются при президенте, то это как раз его уровень, а не главы МИДа.





2. Региональная безопасность. И в частности, украинская тема. Рискну предположить, что как визит Шойгу, так и приезд Нарышкина (СВР) и Патрушева (Совбез) в Минск ставили задачу продавить российскую военную базу и разведывательные и иные операции по Украине с белорусской территории. А может, и не только по Украине. Эти контакты не могли не насторожить американцев. В особенности Помпео; и как главу Госдепа, и как бывшего шефа ЦРУ.





3. Поставки американской нефти. Этот проект не только не забыт, но и весьма желателен для обеих сторон. В большей степени для Минска. Поэтому, несмотря на угрозы, работа с нероссийскими портами на Балтике продолжается.





4. Политическая ситуация в стране, конституционный процесс, диалог с оппозицией и тп.





Маловероятно, что звонок Помпео сможет существенным образом повлиять на политическую ситуацию в Беларуси и её отношения с соседями. Но символизм этого шага в сегодняшней ситуации сложно переоценить. Теперь будем ждать подробностей.





Петр Кузнецов, политический обозреватель, основатель сайта «Сильные новости», директор учреждения «Центр регионального развития ГДФ»:

Впервые после "выборов" Лукашенко снял трубку.





Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Помпео и белорусского правителя.





Подробностей мы пока не знаем, но, на самом деле, они не очень и важны (нет смысла их ждать, потому что правды нам все равно никто не скажет).





Важно то, что это событие полностью подтверждает версию о том, что маневры в виде визитов в СИЗО, освобождения (ну, назовём это так) некоторых политзаключённых, локальное, местами и временами, ослабление действие силовиков, начаты как сигнал России.





В понедельник после визита в СИЗО, у Дракохруста (опять же) я сказал такую вещь, которую тогда не развернул и она могла быть непонятой: это может быть послаблением, потому что давят русские.





Казалось бы, с какой стати русским давить по вопросу политзаключённых и как таким образом можно успокоить Россию?





Но вот все и проясняется. Если давит Россия, надо искать пространство для маневра, и пространство это - только на Западе.





Поэтому сегодняшний созвон и то, что Лукашенко впервые за последние месяцы "взял трубку" - вот это вот прямое следствие визита Нарышкина и есть.





Не отмена лутинга, а сегодняшний созвон.





Что из этого? Из этого очевидное: поддержки и помощи на Западе Лукашенко вряд ли найдёт, как бы ни старался.





А вот то, что он (и это уже очевидно) изо всех сил старается кинуть Путина, очень даже может вылезти ему боком.





По крайней мере, для протестующих это хороший знак. Всегда хорошо, когда противник крутится, "как уж на сковородке".