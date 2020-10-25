Не дура: для резиновой пули нет разницы – протестующий или «ябатька»

Потому что «мы парализуем целый Минск». Потому что коронавирус. Потому что не каждый из них, мол, сумеет увидеть «батьку» –это, наверное, лучшая версия от самого Лукашенко, пишет Белсат.





Митинг готовили, наверное, с неделю. Подтянули весь возможный и невозможный административный ресурс: от ветеранских организаций до детских садов. В отличие от легендарной «тайной инаугурации», от потенциальных участников не особо скрывали, куда они едут и зачем. Недостатки слегка камуфлировали: обзорная экскурсия по Минску, а вдобавок – два отгула.





Когда пришла новость об отмене, а премьер Головченко отрапортовал о «лавинообразном увеличении количества желающих», социальные сети взорвались хохотом. Все так, только вверх ногами. Бюджетники, мол, всячески пытаются «спрыгнуть» с путешествия, нужного количества и близко не набирается. «Лавинообразный рост» напрямую нужно сменить на «лавину отказов», чтобы все стало на свои места.





Как на самом деле? Трудно влезть в логику чиновников первого эшелона, но попробуем. Сомнения в том, что в Минске удалось бы собрать тысяч 15 «ябатек», у меня лично нет. Это много? Вовсе нет. Чиновники, бюджетники, переодетые силовики, БРСМ только из столицы… а еще же регионы! Наскребли бы. Обученные СМИ создали бы нужную картинку, сняв с хороших ракурсов. Потом – триумфальный пуск по государственным каналам.

Чтобы протестующие с «ябатьками» не встретились на Окрестина

Так почему нет? Безопасность. Лукашенко сам об этом проговорился: «Мы не гарантируем безопасности людей». Правда, дальше в речи идет о возможных взрывах, толпа побежит, будет, как на Немиге… классика. Об опасности подцепить коронавирус говорится в официальном сообщении, но, учитывая прежнюю браваду с нотками дарвинизма из уст самого Лукашенко, вряд ли для него самого это уважительная причина.





Полагаю, главная опасность – невозможность точной фильтрации силовиками людей на улицах. Ведь если «гасить», то всех. Можно же дубинкой по голове и старому «бэнэээфовцу» зарядить, а можно, по ошибке, какому председателя райисполкома. Или, не дай бог, ветерану… как их отличить?





Далек от мысли, что митинг мог пойти по сценарию Чаушеску в 1989 году, когда номинальные сторонники диктатора его освистали. Также маловероятно, что половина «ябатек» органично влились бы в ряды протестующих. Или произошли бы драки между двумя потоками митингующих. Было бы просто угрюмое зрелище с одной стороны и карнавал с другой.





Но кейс в том, что даже участникам угрюмого зрелища потом нужно расходиться или гулять по Минску, где условно неизвестные лица в балаклавах в серых бусиках как раз охотятся на тех, кто играет. Особенно – группами. Особенно – с символикой. Любой. А значит, неизбежно «ябатьки» с активистами все же встретятся – на Окрестина, в Жодино, в Барановичах… кто разбираться будет? И это уже полный театр абсурда.

Нет страны, разделенной пополам

Интересно тут вспомнить ситуацию в Берлине весной 1929-го. Напомним: еще до прихода Гитлера к власти. Тогда на улицах проходили регулярные митинги нацистов и коммунистов. Иногда – с кровавыми схватками. Полиция решила запретить все митинги, а если что – стрелять. Так и сделали. Стреляли и разгоняли. И нацистов, и коммунистов.





Правительство Ваймарской республики пыталось выкручиваться и быть поверх всех политических сил. Мол, на улицах должен быть порядок, а не хаос. Государство – себе, а политика – себе. Никто не додумался тогда делать каких-то отдельных митингов в поддержку Ваймарской республики с помощью административного ресурса. Она и не была в тренде: такие митинги выглядели бы, как сон в библиотеке.





У нас же по факту нет никаких двух равнозначных сил, которые борются между собой – как в Берлине 1929-го. Нет страны, разделенной наполовину по идеологическому признаку. Есть народ, который выходит на улицы с августа. А есть государство, которое пока держится за счет сильного кулака силовиков. И только как бонус к этому кулаку – административный ресурс «ябатек», отчасти пассивное меньшинство. Вот его и экономят.





Поэтому «лавинообразный» у нас разве только рост насилия. И если власти боятся выпускать на улицу своих адептов, то насилие будет продолжаться. А резиновая пуля одинаково входит и в протестующего, и в «ябатьку».







