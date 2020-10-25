Эрдоган обвинил Европу в “исламофобии”

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кайсери заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает агентство Anadolu.





“Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман”, - сказал Эрдоган, комментируя операцию немецких силовиков в мечети Мевляна в Берлине во время намаза.





“Европа должна как можно скорее избавиться от этой болезни - исламофобии, иначе она обрушит всю Европу изнутри”, - добавил президент.





По мнению Эрдогана, рейд на мечеть в Германии с участием сотен полицейских не может быть объяснен “ни соображениями безопасности, ни какой-либо другой причиной, кроме как исламофобией”.





Он обвинил европейские страны в “фашистском менталите” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Турецкий лидер заявил, что Анкара приложит любые усилия, чтобы шесть миллионов турецких граждан и все мусульманское сообщество в Европе могли жить в мире.





Как в субботу сообщил Bild, рейд немецких силовиков на мечеть в Берлине произошел 21 октября: около 150 полицейских ворвались в здание во время утреннего намаза и провели там обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с субсидиями - полиция полагает, что мечеть незаконно получила 70 тыс. евро в качестве компенсации за вызванный пандемией COVID-19 кризис.





В результате обысков в мечети были изъяты около семи тысяч евро, носители информации и документы. Руководство мечети отвергло обвинения, пишет korrespondent.net





Напомним, во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в ходе начальных слушаний обвинения могут быть предъявлены семи задержанным.





Также, во Франции в знак протеста после убийства школьного учителя, показавшего на уроке детям карикатуры на пророка Мухаммеда будет опубликована подборка карикатур на религиозные и политические темы.



