Фотофакт. Грустный дэнс на мегамитинге. Обещали 300 тысяч, а пришли человек 20 "ЯБатьков"
Посмотрите на митингующих в поддержку действующей власти. А ведь обещали 300 тысяч.
|
1 из 4
Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»
Как сообщает Наша Ніва, на него собралось не более 20 человек. Флаги и одежда пришедших больше напоминала какую-то реконструкцию из советского прошлого.
Участников оказалось так мало, что они решили не идти Маршем по проспекту, как анонсировалось накануне, а просто помитинговать на площади.
Теперь представьте, что скажет БТ по этому поводу. Вот только не надо смеяться!
"Белорусский партизан"
09:15 25/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение