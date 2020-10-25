



– Как мне представляется, Сергей Нарышкин готовится к следующему скачку в своей карьере, – рассуждает Алексей Венедиктов на Эхе Москвы. – И этот скачок может быть и наверное будет связан прежде всего с международной деятельностью, либо председатель Совета Федерации, либо министр иностранных дел.





И такой сложный партнер как Александр Лукашенко, в общем, приблизительно понятно, о чем идет речь. На встрече Путин-Лукашенко, Путину было сказано, что на конституционную реформу и новые выборы мы предлагаем полтора года. Понятно, что Александр Григорьевич пытается всячески затянуть этот сюжет. Потому что даже с новой Конституцией и новыми выборами риски для него для сохранения его власти как первого лица – конечно возрастают. И, конечно, он этого не хочет.





Я думаю, что Сергей Евгеньевич поехал не сам по себе, естественно. А поехал как политический посол Путина. Лукашенко прекрасно знает, насколько Нарышкин близок к Путину. Из одной конторы можно сказать.





И я думаю, что Сергей Евгеньевич подталкивал Александра Григорьевича Лукашенко к выполнению тех обещаний или обязательств, которые Лукашенко от имени Беларуси взял на себя именно. Конституционная реформа, парламентские новые выборы, затем выборы президента без Лукашенко.





Но для парламентских выборов нужны партии. Не существует практически партии Лукашенко. Политической партии. Лукашенко он сторонник такого, как я правильно думаю, потому что я думаю только правильно в этом отношении – он сторонник такого корпоративного государства. Зачем партии. Есть профсоюзы, есть комсомол. Есть трудовые коллективы.









А парламентские выборы требуют партий политических. В любом случае. Поэтому если мы увидим в ближайшее время, что политические партии начнут возникать, я имею в виду в поддержку Лукашенко, естественно. Ну и необязательно в поддержку.





То мы поймем, что вот это движение в сторону новых выборов в парламент, парламентской республики в конечном итоге – это то, с чем возможно приехал Сергей Нарышкин.





И, конечно, это тоже не может не учитывать ни обобщенный Запад, США, Европа. И ни протест. Особенно с учетом того, что некоторые 5 уже или 6, половина можно сказать членов оппозиции или политических заключенных, с которыми встречался Лукашенко, с 12 людьми, 5 или 6 уже в разном виде на свободе или под домашним арестом.





И хочу сразу сказать, что в понедельник ждем интервью Светланы Тихановс й





Но ситуация турбулентная. И я бы согласился опять с Владимиром Пастуховым о том, что революция – это всегда некая экзальтация. Сам факт. Экзальтация, видимо, спала, видимо, пришло время делать следующий шаг протестному движению. Я не знаю, какой. Потому что шаги бывают разными. Мы видели подобные шаги в Испании после смерти Франко. Мы видели подобные шаги в 1989 году в Польше во время «Солидарности» и коммунистического правительства. Но видели и в Румынии. И в Кыргызстане. Поэтому развилка вот она, она понятна.





И посмотрим, как сработает ультиматум Тихановской Светланы. Насколько ей удастся вывести людей на забастовки в первую очередь. У нее главное – забастовки тема. И я не готов предугадывать и гадать.