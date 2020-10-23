Пустили ли Сергея Черечня на Минский моторный завод?

– Сергей, расскажите, удалось ли вам взять под контроль завод?





– Пока еще нет. Бюрократия! Но мы не теряем надежды. Замминистра промышленности уходил в отпуск, сейчас вернулся, разбирается с какими-то вопросами, и мы ждем очередной встречи.





– Переговорный процесс с Министерством промышленности сдвинулся с мертвой точки?





– Есть понимание, что проект будет запущен, но конкретных шагов для реализации наших задумок еще не сделано.





– Вы правда верите, что всё получится?





– Если бы не верили, то не занимались бы этим вопросом.





– Вам не кажется, что власть просто использует вас, демонстрируя готовность к переговорам, но до конкретики дело так и не дойдет?





– Мы можем и не договориться, переговоры могут заглохнуть или повиснуть в воздухе. Всё возможно. Но пока мы не теряем надежды и не опускаем руки. Капля камень точит!





– То есть на Минский моторный завод вашу команду еще не пустили, только в коридоры Минпрома?





– Да. Один из промежуточных итогов переговоров – что это вообще будет не ММЗ, а другое предприятие.





– Слышала, что вам предложили на выбор несколько других заводов…





– Да. Список этих предприятий Минпром должен подготовить к нашей следующей встрече. Об этом нам сказал заместитель министра. Было заявлено, что нам предложат на выбор четыре завода и мы должны будем сделать свой выбор. Тогда якобы будет возможность приступить к выполнению работы.





– Но вы вели речь конкретно про Минский моторный завод. Почему вас не хотят туда пускать?





– На одной из последних встреч с чиновниками нам привели доводы о том, что ММЗ – не убыточное предприятие. По итогам прошлого года у них была небольшая, но все-таки прибыль. И директор моторного завода настаивал, чтобы мы взяли под свое крыло предприятие, которое на самом деле нуждается в антикризисном управлении, и предлагал нам показать результаты своего управления именно там. А уже после того, как мы покажем себя в работе, возможно будет вернуться и к вопросу антикризисного управления на ММЗ.





Надеюсь, нам все-таки предоставят возможность показать нашу эффективность на другом предприятии. Я не вижу смысла сейчас упираться и говорить: либо ММЗ, либо ничего! Мы не люди ультиматумов. Мы хотим добиться конструктива и позитивных решений в рамках нашей деятельности.





– Другими словами, вам сейчас подыскивают «убитые» заводы, из которых вы должны будете сделать конфетку?





– Да. Мы заявляем, что проведем аудит и дадим рекомендации по выходу из кризиса. Если будет понимание с руководством предприятия и представителями Минпрома и нам дадут возможность прийти на конкретный завод, мы продолжим работу не только по анализу деятельности, но и по управлению предприятием.





Сейчас здесь много подводных камней. Наша задача – убрать их с дороги и сделать то, что мы хотим. Команда, желание и возможности работать у нас есть. Ну а все эти бюрократические заморочки – надеюсь, в ближайшее время разрулим ситуацию в свою пользу.





– Лично мне нравятся ваши настойчивость и терпение. Но есть люди, которые бросают в ваш адрес немало упреков: мол, Черечень – это такой приспособленец новой формации, который хочет использовать ситуацию с максимальной выгодой для себя. Говорят, что вы играете в игры с властью, как политик не занимаете жесткую и принципиальную позицию…





– Давайте посмотрим на эффективность тех людей, которые так говорят. Они уже 26 лет топчутся на одном месте и не могут ничего сделать. Это были годы ультиматумов, но не конкретной черновой работы. Этим попросту никто не занимался.





Я считаю, людей нужно оценивать по результатам их работы. У кого будет результат – тот и прав. А сейчас это просто пустые слова, разговор ни о чем. Некоторым предлагали взять в управление колхозы, но они отказались. Потому что не умеют управлять, строить коллективы, никогда у них не было опыта построения бизнеса, не все вообще не понимают, как функционирует то или иное производство. Но если не справился с предприятием, не имел управленческого опыта, о каком управлении государством можно вести речь?





– Сергей, вы ведь не только бизнесмен, но и глава партии «Белорусская социал-демократическая Громада». Как дела на этом фронте? Или вы забросили партийные дела?





– Наоборот, очень активно работаем. Подали документы на регистрацию наших региональных структур – Борисовской, Столбцовскую уже зарегистрировали, в Новополоцке провели учредительное собрание, сейчас готовим документы для подачи в Минюст. В понедельник был в Бресте – общался с активом по дальнейшей работе. В пятницу еду в Гродно. В общем, график достаточно плотный. Может, это не очень заметно со стороны, но я партии уделяю очень много времени. Например, сегодня у нас партийное собрание с частью актива по общему плану и объединению с некоторыми гражданскими инициативами, которые сейчас функционируют, занимаются работой по местному самоуправлению. Сейчас много разрозненных самостоятельных коллективов, которые пытаются внести какие-то изменения в жизнь страны, объединить людей. Мы с ними тоже активно работаем.





– К перерегистрации готовитесь? Минюст сейчас от всех партий требует предоставить отчетность…





– Сейчас идет сбор информации, документов, подтверждающих партийную деятельность, дееспособность региональных структур, численность партии. Мы предоставляем все, что запрашивают.





– Партия «Зеленые» недавно получила предупреждение от Минюста. Дмитрий Кучук это связывает с подписанием резолюции, в которой десять зарегистрированных политических партий, в том числе и провластных, осудили происходящее в стране насилие и потребовали провести новые выборы президента.





– После того как партии подписали эту резолюцию, из Минюста посыпались различные просьбы предоставить самые разные документы, подтверждающие жизнедеятельность партий. Надо было предоставить документы по всем юридическим адресам во всех регионах, списки руководящих органов, списки членов партии и многое другое. Мы сейчас занимаемся всей этой бюрократией.





Я так понимаю, что партия «Зеленые» по какому-то областному центру не смогла подтвердить какие-то сведения, и это стало одной из причин для вынесения предупреждения.





Не знаю, что написано в уставе «Зеленых», но политическая партия имеет право принимать участие в любых политических событиях и круглых столах по политической повестке дня. И когда меня вызывали в Минюст, я задал вопрос: скажите, что мы конкретно нарушили и почему получили от вас письмо с такой формулировкой? Ответа на этот вопрос я так и не получил. Но я четко знаю, что мы ничего не нарушали, подписав данную резолюцию.





– Получается, вам тоже пришло письмо от Минюста, что вы не имели права подписывать резолюцию?





– Да. Точно знаю, что получили мы, «Зеленые» и БСДП.





Сейчас мы еще должны предоставить новый пакет документов в Минюст, идет проверка.





– Советуетесь ли вы по партийным делам со Станиславом Шушкевичем, который возглавлял БСДГ до вас?





– Конечно, мы постоянно общаемся. У нас нет ни споров, ни разногласий. Мы взаимодействуем очень понятно: если у меня есть какие-то сомнения, я иду к нему, советуюсь, он высказывает свою точку зрения. Но все решения в организации принимаю я и моя команда.

Как всё было

В начале августа кандидат в Президенты Беларуси бизнесмен Сергей Черечень ответил на предложение А.Лукашенко реформировать любое из белорусских предприятий.





«Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов реформировать предприятия, я готов их не только выслушать, – сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. – Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно – крепких, хороших, например, БАТЭ, «Могилевхимволокно», «Белшина», «Камволь» – выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать».





Черечень заявил, что готов хоть завтра взять развитие Минского моторного завода под свое крыло. Причем вне зависимости от исхода выборов: «Мы готовы провести комплексный аудит (диагностику) на Минском моторном заводе и дать подробное заключение о деятельности предприятия с указанием проблемных зон. На основании результатов аудита нами будут предложены рекомендации по плану мероприятий и конкретным действиям для выхода предприятия из кризиса и повышения его эффективности».





ТОЧКА ЗРЕНИЯ





В недавнем интервью одесскому порталу «Думская» Сергей Черечень высказался по поводу уличных протестов и переговоров с властью.





«Ситуацию переломит не улица, а экономика, – считает Черечень. – Выход на марш нужен прежде всего людям. Это не только желание показать власти, какое нас, протестующих, огромное количество. Марш дает сильный позитивный эмоциональный заряд, но в реальности, конечно, ситуацию переломит экономика. К сожалению, в настоящее время, благодаря власти, мы твердым шагом движемся по направлению ко дну, и наступит момент, когда в это дно упремся. Вот тут-то власти и придется сесть за стол переговоров, чтобы решать, как жить дальше. И чем раньше, тем лучше!»



