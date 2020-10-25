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Помпео позвонил Лукашенко из-за Шклярова

Белорусский агитпроп попытался представить телефонный разговор Александра Лукашенко с Госсекретарем США чуть ли не как согласование позиций по вопросам мировой политики, но дураку понятно, что это не так.

Виталий Шкляров, фото со встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

Глава Госдепа Майк Помпео в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал выпустить из Беларуси незаконно задержанного гражданина США.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Госдепартамент США.

В американском ведомстве подтвердили, что Майк Помпео 24 октября созвонился с находящимся у власти в Беларуси Александром Лукашенко.

"Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - сообщили в Госдепе в ответ на запрос DW.

Отмечается, что кроме этого, Помпео "в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии".

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля, куда приехал навестить родителей. Как сообщил позже его адвокат, ему было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Шкляров связывал задержание со своими публикациями о Беларуси в СМИ.

Шкляров учился и жил в Германии, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях демократов, в том числе Обамы. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - на новое место работы супруги.

19 октября Шклярова освободили из СИЗО КГБ Беларуси в Минске, а днем позже ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
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