Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в Беларуси национальном диалоге, сообщил телеканал ОНТ в субботу.





"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - было сказано в новостном блоке.





Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником республики, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.





Помпео в свою очередь подчеркнул, что США неизменно остаются приверженцами суверенитета и независимости Беларуси и сторонниками развития сотрудничества с республикой.





По информации телеканала, собеседники обсудили ситуацию в мире. "По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - сообщает телеканал.





Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и в США.





Как сообщил ведущий телеканала, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает "за мирное и спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".





Правда, пропагандисты забыли сказать, что на внешнем контуре с нами никто не конфликтует - это Лукашенко с перепугу поднял армию. Ну а внутри страны главным источником конфликта остается сам Лукашенко, которого народ мирно, но настойчиво просит покинуть президентский пост и провести новые честные выборы. vs









"Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США в Беларуси", - проинформировал телеканал.





По его данным, белорусский президент также заявил, что в Беларуси внимательно наблюдают за политической кампанией в США, пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.