Журналисты посчитали, сколько раз с 1994 года Лукашенко обещал не держаться за власть
Александр Лукашенко после шестых для себя президентских выборов, фальсификации на которых вызвали не утихающую до сих пор волну протеста, успел уже несколько раз сделать заявления в духе того, что "не держится за власть посиневшими руками".
Однако, проанализировав более ранние высказывания президента, TUT.by выяснили, что этот номер в его репертуаре не нов. О том, что он вдоволь "наелся президентства", "хлебнул президентства" и "не держится за власть", Лукашенко начал говорить еще в 2002-м году, через 8 лет после того, как возглавил республику. Говорит уже 18 лет, при этом не торопится расставаться с постом президента.
Журналисты нашли подобные заявления Лукашенко за 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 годы. В 2020 году, после выборов, когда Лукашенко так и не оставил власть, несмотря на протесты, он успел уже минимум три раза повторить этот тезис (хотя, кажется, больше). Итого, подобных публичных высказываний уже было не менее 12-ти.
20:34 24/10/2020
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