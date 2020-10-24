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Светлана Тихановская уходит на самоизоляцию

Она встречалась с министром из Словении, у которого положительный тест.


Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уходит на самоизоляцию и пройдет тест на COVID-19 после встречи в начале этой недели с министром иностранных дел Словении, у которого положительный результат на коронавирус, пишет "Наша Нива".

«Это не мешает работе ее команды», — убеждена пресс-секретарь Светланы Анна Красулина.

Литва, где живет Тихановская, требует 14-дневного периода самоизоляции для всех, кто имел контакт с кем-то, у кого положительный результат теста.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также самоизолируются после встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром на этой неделе, сообщают их пресс-службы и сообщения в Twitter.

Логар дал положительный результат на коронавирус в пятницу после поездки в Эстонию, Литву и Латвию, сообщило государственное информационное агентство STA.
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