



Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уходит на самоизоляцию и пройдет тест на COVID-19 после встречи в начале этой недели с министром иностранных дел Словении, у которого положительный результат на коронавирус, пишет "Наша Нива"





«Это не мешает работе ее команды», — убеждена пресс-секретарь Светланы Анна Красулина.





Литва, где живет Тихановская, требует 14-дневного периода самоизоляции для всех, кто имел контакт с кем-то, у кого положительный результат теста.





Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также самоизолируются после встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром на этой неделе, сообщают их пресс-службы и сообщения в Twitter.





Логар дал положительный результат на коронавирус в пятницу после поездки в Эстонию, Литву и Латвию, сообщило государственное информационное агентство STA.