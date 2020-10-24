



Эк-кандидат в президенты Светлана Тихановская накануне народного ультиматума обратилась к религиозным лидерам и их сообществам, поблагодарив их за поддержку белорусского народа. Текст обращения она опубликовала в своем телеграм-канале.





«Я знаю, что священники, пасторы и верующие разных конфессий выходили на акции солидарности против насилия и беззакония, открывали двери церквей и костелов, чтобы укрыть мирных протестующих, звонили в колокола, дежурили у тюрем, посещали избитых в больницах и молились за мир и правду. И я знаю, что вы продолжаете это делать», — написала Светлана Тихановская.





Она вспоминала православных и католических священников, которых после выборов оштрафовали или посадили на сутки. Были арестованы католические священники Эдуард Синкевич и Александр Федотов, православный священник Владимир Дробышевский. Власти оштрафовали Александра Богдана, католическую верующую Ирену Бернацкую, греко-католическую верующую Марину Булатовскую, протестантского пастора Тараса Тельковского.





Также Светлана Тихановская упомянула греко-католического священника Игоря Кондратьева из Бреста, которому угрожали, что его общину снимут с регистрации, и католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого уже почти два месяца не пускают в Беларусь.





«Я обращаюсь к религиозным лидерам и религиозным сообществам со словами благодарности. Я благодарю вас за вашу солидарность с народом, который хочет остановить насилие, освободить узников совести и добиться честных выборов. Поддержка церквей сейчас важна как никогда. Настоящая демократия уважает веру и голос каждого. Пусть же этот голос и впредь не умолкает, а звучит все более отчетливо – и будет услышан. До народного ультиматума остался один день», – подытожила экс-кандидат в президенты.









Напомним, лидер белорусской оппозиции поставила ультиматум Александру Лукашенко: он должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены. Дедлайн – 25 октября. Тихановская пообещала, что, если требования не будут выполнены, начнется национальная забастовка.





20 октября экс-кандидат в президенты призвала сотрудников силовых ведомств перейти на сторону народа до 25 октября и пообещала освободить их от люстрации:





«Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого».





«Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно. Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно. Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму», – обратилась политик к силовикам.



