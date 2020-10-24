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“Белсат”: Мария Колесникова рассказала про угрозы со стороны силовиков

Мария Колесникова в своём письме рассказала про угрозы со стороны первого замглавы МВД Геннадия Казакевича во время её похищения. Письмо опубликовал “Белсат”.


Колесникова написала, что Казакевич угрожал ей и сказал, что она будет “25 лет без зубов на зоне шить рубашки силовикам”.

Письмо Марии Колесниковой / Белсат

Геннадий Казакевич — первый заместитель главы МВД. 12 октября он заявил белорусам, что “ в случае необходимости” силовики применят боевое оружие и спецсредства для разгона протестных акций.

Марию Колесникову похитили утром 7 сентября в центре Минска. Вскоре появилась информация, что Марию пытались насильно вывезти в Украину. Чтобы этого избежать она разорвала свой паспорт и была вновь задержана. Сейчас она находится в СИЗО Жодина.
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