“Белсат”: Мария Колесникова рассказала про угрозы со стороны силовиков
Мария Колесникова в своём письме рассказала про угрозы со стороны первого замглавы МВД Геннадия Казакевича во время её похищения. Письмо опубликовал “Белсат”.
Колесникова написала, что Казакевич угрожал ей и сказал, что она будет “25 лет без зубов на зоне шить рубашки силовикам”.
Письмо Марии Колесниковой / Белсат
Геннадий Казакевич — первый заместитель главы МВД. 12 октября он заявил белорусам, что “ в случае необходимости” силовики применят боевое оружие и спецсредства для разгона протестных акций.
Марию Колесникову похитили утром 7 сентября в центре Минска. Вскоре появилась информация, что Марию пытались насильно вывезти в Украину. Чтобы этого избежать она разорвала свой паспорт и была вновь задержана. Сейчас она находится в СИЗО Жодина.
15:10 24/10/2020
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