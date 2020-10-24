



Колесникова написала, что Казакевич угрожал ей и сказал, что она будет “25 лет без зубов на зоне шить рубашки силовикам”.





Письмо Марии Колесниковой / Белсат

Геннадий Казакевич — первый заместитель главы МВД. 12 октября он заявил белорусам, что “ в случае необходимости” силовики применят боевое оружие и спецсредства для разгона протестных акций.



