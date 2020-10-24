Воскресенский: Новым главой Беларуси станет Роман Головченко





Вот новые признания Воскресенского. В каждом новом разговоре подробности встречи с Лукашенко в СИЗО становятся все более красочными.





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Потом они (Лукашенко и Тихановский) перешли на детей. Президент ему говорит: а чего ты моих детей обзывал во всех роликах? Я твоих же не обзываю. Что дети мои тебе сделали?





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Он ответил: «Я даю вам слово, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми». Это цитата. Поэтому любой может сейчас писать поправки. Сейчас по областям будут приглашать всех оппозиционеров.





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— Но как может человек под следствием писать Конституцию? Да еще вместе с теми, кто его туда посадил?!





— Ну, посадил, выпустил, ничего страшного. Я жив-здоров. Все политические, кто выходит из СИЗО, рассматривают свои сроки как очищение.





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— Но вы же понимаете, что голосование по Конституции организуют те же люди, что провели выборы. Доверия к ним у народа нет. Какой смысл?





— Мы задали этот вопрос президенту. Он сказал, что в избиркомы будут допущены все, кто захочет. Что он максимально рассчитывает на легитимность голосования, предположительно в апреле 2021-го.





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Как белорусские власти планируют выйти из кризиса? Какой план?





— Ноябрь-декабрь — выработка новой Конституции. Это все можно провести голосованием в таких СМИ, как «Советская Белоруссия», «Комсомольская правда». А весной - референдум. Новая Конституция будет действовать со следующей осени.





— А кто будет премьером, к которому перейдет большая часть полномочий?





— Сейчас это Роман Головченко.





— Он станет фактически главой государства?





— Да.



