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Воскресенский: Новым главой Беларуси станет Роман Головченко

Юрий Воскресенский, участник встречи Александра Лукашенко с политзаключенными, чувствует себя рок-звездой — уговаривает СМИ взять у него интервью. Большинство белорусских медиа отказывается, но журналист российской «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин согласился, пишет "Наша Нива".

Воскресенский: Новым главой Беларуси станет Роман Головченко

Вот новые признания Воскресенского. В каждом новом разговоре подробности встречи с Лукашенко в СИЗО становятся все более красочными.

***

Потом они (Лукашенко и Тихановский) перешли на детей. Президент ему говорит: а чего ты моих детей обзывал во всех роликах? Я твоих же не обзываю. Что дети мои тебе сделали?

***

Он ответил: «Я даю вам слово, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми». Это цитата. Поэтому любой может сейчас писать поправки. Сейчас по областям будут приглашать всех оппозиционеров.

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— Но как может человек под следствием писать Конституцию? Да еще вместе с теми, кто его туда посадил?!

— Ну, посадил, выпустил, ничего страшного. Я жив-здоров. Все политические, кто выходит из СИЗО, рассматривают свои сроки как очищение.

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— Но вы же понимаете, что голосование по Конституции организуют те же люди, что провели выборы. Доверия к ним у народа нет. Какой смысл?

— Мы задали этот вопрос президенту. Он сказал, что в избиркомы будут допущены все, кто захочет. Что он максимально рассчитывает на легитимность голосования, предположительно в апреле 2021-го.

***

Как белорусские власти планируют выйти из кризиса? Какой план?

— Ноябрь-декабрь — выработка новой Конституции. Это все можно провести голосованием в таких СМИ, как «Советская Белоруссия», «Комсомольская правда». А весной - референдум. Новая Конституция будет действовать со следующей осени.

— А кто будет премьером, к которому перейдет большая часть полномочий?

— Сейчас это Роман Головченко.

— Он станет фактически главой государства?

— Да.
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