Валерий Фадеев участвовал в подготовке Конституции 1994 года, был заместителем председателя Конституционного суда (ушел в отставку в 1996 году после референдума по изменению Конституции.). Советник по правовым вопросам Международной финансовой корпорации (IFC). Входит в попечительский совет фонда «Новая Евразия».





Фадеев отмечает, что, с одной стороны, конституционная реформа позволит властям тянуть время и продлить пребывание у власти всем известного политика. По сути, сейчас нет никаких переговоров. Координационный совет не признается государством как вторая сторона. С другой стороны, предложения по реформе все равно стоит озвучить.





«Другое дело, что эта власть, открыто говорю как бывший судья Конституционного суда, ушедший в знак протеста против референдума 1996 года из Конституционного суда в никуда, без работы, без денег и так далее… Я считаю, что эта власть может не принять абсолютное число наших предложений… Но мы должны выразить свое мнение», — сказал Фадеев на встрече, которую организовал Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского.





ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА





Основная и принципиальная поправка Фадеева — объявить Беларусь парламентско-президентской республикой, а не президентской. По его словам, хотя сейчас в Основном законе вообще не сказано, что у нас президентская республика, по факту так и есть.





Другая поправка касается статьи 7. Сейчас ее основной месседж таков: «В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права». Юрист предлагает добавить, что государство, его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов. В связи с этим вспоминается, что у нас в стране, например, есть такой орган, как Совет безопасности. И он может принимать постановления. Но в Основном законе не только не прописаны полномочия этого органа, Конституцией вообще такой орган не предусмотрен.





СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ — В СОБСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА, УБРАТЬ ИЗ КОНСТИТУЦИИ КООПЕРАЦИЮ





А вот эта новелла очень заинтересует бизнес. Как известно, в Беларуси сельскохозяйственные земли — собственность государства. На практике это означает, что ими распоряжается президент. Фадеев предлагает исключить эту норму из статьи 13, а значит, убрать из президентского кабинета один из рычагов влияния на экономику. Если это примут, поправка будет революционной.





В статье сейчас есть и фраза «государство способствует развитию кооперации». Юрист отме ет, что это, возможно, когда-то и было актуально, но сейчас… Действительно, в наши дни практически отсутствуют кооперативы как форма бизнеса. Есть Белкоопсоюз, который фактически является госкорпорацией.





Следующая корректировка. В статье 13 есть абзац: «Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни». Пока это только декларация. Никаких реальных механизмов управления нет. Поэтому Фадеев добавляет сюда: «Порядок такого участия определяется специальным законом». То есть юрист открывает дверь для создания подобного механизма.





Грубо говоря, здесь просматривается старый лозунг: «Земли — крестьянам! Фабрики — рабочим!» Хотя на практике, конечно, землей и госфабриками, будут распоряжаться какие-то органы. Скорее всего, выборные. Пока это можно только предполагать, и в наших условиях это научная, а точнее, юридическая фантастика.





СПОРНЫЕ ПОПРАВКИ: О РЕЛИГИИ, ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ И НЕЙТРАЛЬНОМ СТАТУСЕ БЕЛАРУСИ





Далее в плане Фадеева идут поправки, которые могут вызвать большие споры в обществе. В статье 16 он хочет указать, что не допускается установление законодательством преимуществ одной или нескольких религий перед другими. Сейчас такое преимущество есть. С одной стороны, у нас свобода вероисповедания. Также в законе «О свободе совести и религиозных организациях» сказано, что религии и вероисповедания равны перед законом. Но в документе говорится, что закон исходит из:





…признания определяющей роли Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама.





Мы не будем давать оценок, правильно это или нет. Однако известно, что такой тезис включили в итоговый вариант после консультаций с различными конфессиями. Изменение Конституции потребует изменить закон, а значит, вызовет религиозные споры. Сложно сказать, хорошо это или плохо.





Вторая поправка, которая может вызвать ожесточенные дискуссии, такова. Сейчас в статье 17 говорится, что государственными являются белорусский и русский языки. Фадеев предлагает поменять: государственным языком является белорусский, а русский язык может использоваться в качестве официального.





Все зависит от того, как это реализуется на практике. Если потребуется перевод всего делопроизводства на белорусский, а также какие-то специальные языковые экзамены для занятия определенных должностей, наверняка будут недовольные. Впрочем, повторимся, нужно понимать, как конкретно данную норму воплотят, если она пройдет в новую Конституцию.





Еще один потенциальный «холивар». В части 2 статьи 18 на данный момент написано: «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». То есть мы декларируем, что когда-нибудь к такому придем. Фадеев считает, что нужно однозначно определить: уже сейчас территория Беларуси является безъядерной зоной, а государство — нейтральным.





Здесь возникают вопросы. Впишется ли БелАЭС в безъядерный статус? Если да, то это страховка от «внезапного» появления отечественных ракетных комплексов с ядерными боеголовками. С циничной точки зрения они, конечно, могут быть плюсом и дополнительным аргументом во внешней политике. С другой стороны, а принес ли счастье жителям Пакистана тот факт, что всем великим странам назло они все-таки стали ядерной державой?..





Что касается нейтралитета, то сколько в мире нейтральных стран? И какие из них действительно нейтральны? Конечно, статус заманчивый. Примерно, как стать великой космической державой. Вопрос: сможем ли при нынешнем объеме внешних финансовых заимствований?





УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ НА УРОВНЕ КОНСТИТУЦИИ





Свобода собраний, митингов, уличных шествий… Сейчас это очень актуальная тема. Регулируется статьей 35. Фадеев считает, что нужно разрешить на уровне Конституции проводить мероприятия по уведомительному принципу. Но законом могут быть определены места, в которых не допускается проведение митингов, маршей и прочего. Это действительно будет прорыв. Сейчас самый безобидный пикет «на полтора человека» без разрешения исполкома — риск быть задержанным.





КАК УРЕЗАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА, ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО И СУДЫ





Теперь про урезание полномочий президента. В версии Фадеева, глава государства не назначает референдумы. Это право отдается парламенту. Причем количество граждан, по предложению которых назначается референдум, уменьшается до 150 тыс. Пока что надо собрать не менее 450 тыс. подписей.





Далее:





ограничить пребывание на президентском посту двумя сроками;

правительство назначает парламент (но по предложению президента);

назначение всех судей высших судов и снятие с этих должностей — тоже парламентом;

лишить президента права издавать декреты (сейчас они имеют силу законов в обход парламента);

добавить опцию смещения президента в случае нарушения им Конституции (пока импичмент возможен лишь за госизмену и другое тяжкое преступление либо по состоянию здоровья).





Парламент. Валерий Фадеев предложил структуру переформатировать. Оставить одну палату. Увеличить число депутатов со 110 до 260. Предоставить парламенту право создавать Контрольную палату и осуществлять контроль за исполнением принятых законов. То есть фактически Комитет госконтроля ликвидируется или уходит из подчинения президенту к депутатам.





Правительство. Оно должно быть подотчетно парламенту и слагает полномочия тоже перед депутатами. Это означает, что составы правительства будет обновлять не президент единолично после избрания на пост, а парламент, но, как уже говорилось, по предложению президента.





О судах. По Фадееву, нужно выделить специальную главу о Конституционном суде (КС). Юрист считает, что этот орган «не должен отождествляться с общей судебной системой». Фадеев предложил дать КС мощный властный рычаг: если суд признает какой-либо акт неконституционными, тот утрачивает силу с момента принятия такого решения.





Еще о судах:





предусмотреть суд присяжных;

возвратить отдельную систему хозяйственных (экономических) судов;

указать, что любые решения и действия государственных органов и их должностных лиц могут быть обжалованы в суде.





Эти и другие предложения Валерий Фадеев направил в парламент. Напомним, Палата представителей сначала объявила, что можно отправлять свои предложения до 25 октября. но потом дедлайн отменили. Судя по всему, сбор прекратят в ноябре или декабре.