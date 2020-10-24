“Любые нестандартные ходы оппозиции нервируют власть, и эти нервы приводят к ошибкам. Которые, в свою очередь, выливаются в новые протесты”, — вот спираль, по которой развиваются события в Беларуси. Так считает политический аналитик Артём Шрайбман.





В интервью Еврорадио он рассуждает о “Народном Ультиматуме” Тихановской, конституционной реформе и причинах, по которым белорусские власти готовы терпеть “интеграционную” партию “Союз”.





“Народный Ультиматум” — абсолютно понятный шаг

Тихановской нужно было придумать какой-то ход, чтобы изменить динамику, которая сейчас есть. Люди стали уставать, выходить в меньшем количестве на воскресные марши. Зима близко. Нужно было дать некий новый смысл.





Есть ли у Тихановской инструменты для того, чтобы обеспечить этот ультиматум? У меня нет данных, чтобы это подтвердить. Очевидно, что Лукашенко не будет выполнять требования. До сих пор протест определял силу и вес политиков, а не наоборот. Сейчас команда Тихановской хочет поломать эту зависимость, своим волевым решением повлиять на динамику протеста.





Единственное, что может помочь Тихановской, — это очередная глупая ошибка со стороны властей в ближайшие дни. В этом смысле ультиматум косвенно на это и работает. Любые нестандартные ходы оппозиции нервируют власть, и эти нервы приводят к ошибкам. Которые, в свою очередь, выливаются в новые протесты.





Без ошибок властей я не понимаю, почему рабочие, которых загнали на рабочие места в августе, послушав Тихановскую, должны сейчас подумать иначе. Ошибкой может стать непропорциональное насилие, попытка столкнуть провластные и оппозиционные митинги, брутальное давление на коллективы бюджетников.





Власть готова “пустить кровь”

В восприятии власти протестующие не народ, а толпа бандитов, поэтому она способна обращаться с ними как с бандитами. Что касается заявлений о применении огнестрела, я уверен, что рука не дрогнет.





Другое дело, что эти заявления делались в первую очередь для того, чтобы напугать перед воскресеньем. Как мы видим, на марше не было в итоге ни стрельбы, ни жёстких репрессий. Власть считает, что если они хотя бы 10 процентов протестующих уберут такими угрозами, значит, эта тактика работает. Остальных можно напугать репрессиями, других репрессировать, третьи просто устанут. Власть пытается расколоть протест.





Но угрозы не работают на деэскалацию протестов. Да, власть хочет запугать, но это заряжает на определённое поведение протестующих и заряжает самих силовиков на на конкретно обращение с людьми. Если каждый день твоё начальство говорит: “Если что, мы будем применять огнестрел”, — то к этому морально прийти намного проще. Это опасно, и именно из такой риторики произрастает реальное насилие.





Вопрос возвращения Тихановской обсуждался

Я знаю, что в окружении Тихановской, в Координационном совете вопрос возвращения Тихановской обсуждался. И не только её, но и других лидеров. Но пока было принято решение это не делать. Очевидно, что их арестуют, если они вернутся сейчас. Власть не допустит, чтобы они пришли на марш.





Конечно, кадры, как Тихановскую тянут в бусик, будут серьёзным триггером для протестов. Но будет ли этот протест сносящим власть? Я не знаю. И не знаю, решится ли Тихановская на это. Её любимый человек в заложниках. Если бы её муж был вывезен из Беларуси, то тогда было бы проще решиться на смелые авантюрные шаги. А когда из-за твоих решений мужу могут создать пыточные условия, это сложно.





Я думаю, что до возвращения Тихановской могут попробовать вернуться другие лидеры. Просто приехать в страну, сесть в СИЗО и надеяться, что оттуда освободит протест. Это достаточно рискованно. На свободе Тихановская всё-таки активна, заметна. Она символ перемен и приносит протестному движению больше заметной пользы, будучи на свободе.





Нужна ли конституционная реформа?

Конституционная реформа нужна, но она нужна не первым ходом. Белорусская Конституция — это Конституция чрезвычайного положения. Сейчас кого ни посади на место Лукашенко по этой Конституции — получится авторитаризм.





Но сейчас Конституцию решилась менять власть, которая лишилась поддержки большинства белорусов. Всё, что она сделает сама, без переговоров с другой стороной, будет восприниматься как уловка, блеф. Поэтому этот процесс токсичен, не способен привести к какой-то разрядке.





Конечно, власть может резко поумнеть и сделать процесс инклюзивным, взять идеи оппозиционеров, действительно реформировать избирательную систему. Но Администрация президента вроде бы озабочена не тем, чтобы сделать демократию, а тем, чтобы погасить протест.





Самое главное, что может получиться, — власть инициирует перемены сама, будет их проводить, но по ходу этого процесса сама в нём споткнётся. Чем-то это похоже на “Перестройку” Горбачёва, который хотел реформировать СССР, но только чуть-чуть.





Партия “Союз” — вброс “своего игрока”

Можно вспомнить Улаховича в 2015 году. Когда был запрос на пророссийскую альтернативу Лукашенко, власть решила вбросить туда своего игрока. Чтобы как-то купировать настроения, показать лояльного, но пророссийского кандидата. Я думаю, что партия “Союз” — попытка не дать создаться какой-то автономной пророссийской силе. Но не уверен, что это сработает. Если партия будет полностью на стороне власти, то она не привлечёт на свою сторону антилукашенковский пророссийский электорат. А такой есть.





“Союз” — это, кстати, не единственная пророссийская инициатива, которая родилась за последнее время. Проходят круглые столы, создаются пророссийские площадки. Разные силы готовятся к тому, что будет после Лукашенко. Все понимают, что в постлукашенковской Беларуси Россия будет играть важную роль, и нужно успеть ей понравиться. Я думаю, что мы увидим ещё больше таких инициатив.