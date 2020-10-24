Политолог: Беларусы не хотят выбирать между Западом и Россией
Белорусы не видят Александра Лукашенко президентом страны. Общество ждет, что он уйдет.
Вышло мое обещанное социологическое исследование пишет политолог, научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Григорий Астапеня.
Вот некоторые результаты:
У Тихановской на выборах вышло 52,2%, у Лукашенко 20,6%, 13.7% не захотело отвечать на этот вопрос. Только 10,5% полностью уверены, что выборы не были сфальсифицированы.
Наше общество поделено на три группы: те, кто поддерживает протест (43,3%); наблюдатели (33,6%) - те, кто скорее за требования протестующих, но они хотят быть в стороне; те, кто против протеста (23,1%).
Более 70% считают, что действия ОМОНа 9-11 августа были неадекватными. Необходимость остановки насилия над протестующими и проведения честного расследования фактов насилия ОМОНа - это белорусский национальный консенсус. Даже половина тех, кто против протестов, считает это необходимым.
Отношение к Координационному совету совпадает с разделом общества. Те, кто поддерживает протест, поддерживают и КС. Те, кто против протеста, против и КС. Наблюдатели же не понимают роль и действия КС.
Беларусы не хотят выбирать между Западом и Россией. 41,6% думает, что Беларусь должна быть в союзе с ЕС и Россией одновременно, 23,2% считает, что нам никакие союзы вообще не нужны.
38,2% за бело-красно-белый флаг; 42,2% за красно-зелёный; 19,6% - не определились. По сути, БЧБ сильно прибавил, идеология Лукашенко отмирает, но разбегаться не следует.
66,4% опрошенных высказались за люстрацию для высших чиновников.
«С учетом статистической погрешности и того, что мы делали этот опрос онлайн среди городских жителей, нельзя однозначно сказать, что Светлана Тихановская победила в первом туре, но я точно могу сказать, что она набрала больше, чем Лукашенко.
Белорусы не видят Александра Лукашенко президентом страны. Общество ждет, что он уйдет — или сейчас, или после проведения конституционной реформы.
Большую роль будут играть люди, которые мы называем наблюдателями. Если эта группа перейдет от сострадания протесту к участию в протесте, то сегодняшняя система не выдержит», — пояснил в комментарии для Naviny.by Григорий Астапеня.
* Исследование Belarusians’ views on the political crisisс проводилось с 22 по 28 сентября. В онлайн-опросе приняли участие 899 белорусских горожан. Статистическая погрешность не превышает 3,27%.
Chatham House или Королевский институт международных отношений — некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Лондоне. Основана в 1920 году. Занимается геополитическим анализом и выработкой экспертных мнений по главным вопросам международных отношений. Исследования аналитического центра по вопросам внешней политики используются правительством ряда стран. Chatham House издает два журнала — International Affairs и World Review.
11:25 24/10/2020
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