Политолог: Беларусы не хотят выбирать между Западом и Россией





Вышло мое обещанное социологическое исследование пишет политолог, научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Григорий Астапеня.





Вот некоторые результаты:





У Тихановской на выборах вышло 52,2%, у Лукашенко 20,6%, 13.7% не захотело отвечать на этот вопрос. Только 10,5% полностью уверены, что выборы не были сфальсифицированы.





Наше общество поделено на три группы: те, кто поддерживает протест (43,3%); наблюдатели (33,6%) - те, кто скорее за требования протестующих, но они хотят быть в стороне; те, кто против протеста (23,1%).

Более 70% считают, что действия ОМОНа 9-11 августа были неадекватными. Необходимость остановки насилия над протестующими и проведения честного расследования фактов насилия ОМОНа - это белорусский национальный консенсус. Даже половина тех, кто против протестов, считает это необходимым.





Отношение к Координационному совету совпадает с разделом общества. Те, кто поддерживает протест, поддерживают и КС. Те, кто против протеста, против и КС. Наблюдатели же не понимают роль и действия КС.





Беларусы не хотят выбирать между Западом и Россией. 41,6% думает, что Беларусь должна быть в союзе с ЕС и Россией одновременно, 23,2% считает, что нам никакие союзы вообще не нужны.





38,2% за бело-красно-белый флаг; 42,2% за красно-зелёный; 19,6% - не определились. По сути, БЧБ сильно прибавил, идеология Лукашенко отмирает, но разбегаться не следует.





66,4% опрошенных высказались за люстрацию для высших чиновников.





«С учетом статистической погрешности и того, что мы делали этот опрос онлайн среди городских жителей, нельзя однозначно сказать, что Светлана Тихановская победила в первом туре, но я точно могу сказать, что она набрала больше, чем Лукашенко.





Белорусы не видят Александра Лукашенко президентом страны. Общество ждет, что он уйдет — или сейчас, или после проведения конституционной реформы.





Большую роль будут играть люди, которые мы называем наблюдателями. Если эта группа перейдет от сострадания протесту к участию в протесте, то сегодняшняя система не выдержит», — пояснил в комментарии для Naviny.by Григорий Астапеня.





* Исследование Belarusians’ views on the political crisisс проводилось с 22 по 28 сентября. В онлайн-опросе приняли участие 899 белорусских горожан. Статистическая погрешность не превышает 3,27%.





Chatham House или Королевский институт международных отношений — некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Лондоне. Основана в 1920 году. Занимается геополитическим анализом и выработкой экспертных мнений по главным вопросам международных отношений. Исследования аналитического центра по вопросам внешней политики используются правительством ряда стран. Chatham House издает два журнала — International Affairs и World Review.