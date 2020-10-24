Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом





Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин.





Накануне сообщалось, что в Польше за сутки были зарегистрированы рекордные 13 632 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 23 октября, лечение продолжают 119 054 пациента.





По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в Польше были выявлены 228 318 случаев заражения.