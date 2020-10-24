



"Сможет ли белорусский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Беларуси", - сказал Данилов в пятницу на Специальном киевском форуме по безопасности.





По его словам, это большой вызов для Украины, Литвы и Польши.





"Мы постоянно общаемся с моими визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень-очень беспокоит", - сказал Данилов.





По его мнению, российские военные могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и президента РФ Владимира Путина.





"К пребольшому сожалению, в Беларуси будет очень сложная ситуация. И если она будет выходить из-под контроля Лукашенко и Путина, то мы считаем, что там будут непосредственное участие принимать российские военные", - пояснил секретарь СНБО.









В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.





Совет ЕС в октябре утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов. Данные ограничительные меры вводят запрет на въезд в Евросоюз и замораживание банковских активов. На данном этапе Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, в санкционный список решили не включать.





В Киеве ранее сообщили, что Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси.