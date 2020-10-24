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Померещилось: РФ и Беларусь решили усилить взаимодействие спецслужб ввиду возможных религиозных провокаций

Визит главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в Минск был вызван, вероятно, готовящейся провокацией по разжиганию религиозной розни между православными и католиками Беларуси.

 


Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Комментируя слова Лукашенко о некой взрывной информации, вызванной визитом Нарышкина в Минск, Тиханский предположил, что речь шла о готовящейся провокации по разжиганию религиозной розни между православными и католиками Беларуси.

«Последние заявления Кондрусевича это подтверждают. Он ранее и в России занимался соответствующими делами, называя католические общины японскими именами. Идея черноморско-балтийского ошейника Бжезинского не дает им покоя. Поэтому именно сейчас необходимо усилить координация и взаимодействие специальных служб Союзного государства», - подытожил он.

Напомним, что 22-го октября в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. И вообще-то Нарышкину, если уже его спецслужба такая знающая, надо было еще до выборов настоятельно удержать Лукашенко от участия в них. 
"Белорусский партизан"
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