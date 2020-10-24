+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Светлана Тихановская: "Поддержу каждого"

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что поддержит всех, кто решит присоединиться к национальной забастовке 26 октября.

Светлана Тихановская: "Поддержу каждого"
Соответствующее заявление она сделала в видеообращении, опубликованном 23 октября в Telegram-канале.

"Если требования не будут выполнены, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Я знаю, что работники предприятий и транспортники, сотрудники "БелЖД", учителя и студенты планируют забастовки и кампании неповиновения. Я знаю, что частный бизнес поддержит бастующих – 26 октября свои двери закроют многие компании и предприятия. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки. Так начнется первая неделя национальной забастовки", – заявила Тихановская.

Она поддержала всех, кто присоединится к забастовке в случае невыполнения ультиматума. По ее словам, "народный ультиматум" – это воля белорусского народа.

"25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко", – добавила она.

Оппозиционерка заверила, что каждый, кто займет "сторону народа", получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. 

"Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Беларуси 26 октября", – сказала Тихановская.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]