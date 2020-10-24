Светлана Тихановская: "Поддержу каждого"
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что поддержит всех, кто решит присоединиться к национальной забастовке 26 октября.
Соответствующее заявление она сделала в видеообращении, опубликованном 23 октября в Telegram-канале.
"Если требования не будут выполнены, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Я знаю, что работники предприятий и транспортники, сотрудники "БелЖД", учителя и студенты планируют забастовки и кампании неповиновения. Я знаю, что частный бизнес поддержит бастующих – 26 октября свои двери закроют многие компании и предприятия. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки. Так начнется первая неделя национальной забастовки", – заявила Тихановская.
Она поддержала всех, кто присоединится к забастовке в случае невыполнения ультиматума. По ее словам, "народный ультиматум" – это воля белорусского народа.
"25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко", – добавила она.
Оппозиционерка заверила, что каждый, кто займет "сторону народа", получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов.
"Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Беларуси 26 октября", – сказала Тихановская.
"Белорусский партизан"
08:30 24/10/2020
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