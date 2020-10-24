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Боррель и Помпео снова призвали власти Беларуси начать диалог с обществом

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео призвали власти Беларуси начать диалог с гражданским обществом, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).




Руководители дипломатических ведомств ЕС и США провели 23 октября телефонный разговор, одной из тем которого была сложившаяся в республике внутриполитическая ситуация.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.
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