Боррель и Помпео снова призвали власти Беларуси начать диалог с обществом
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео призвали власти Беларуси начать диалог с гражданским обществом, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Руководители дипломатических ведомств ЕС и США провели 23 октября телефонный разговор, одной из тем которого была сложившаяся в республике внутриполитическая ситуация.
"Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.
08:09 24/10/2020
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