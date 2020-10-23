Мама политтехнолога Шклярова: Эта страница для меня не перевернута





«Первый раз я его обняла, это было вчера. Еще и поговорить толком-то не успели, потому что и он плохо себя чувствует, и я плохо себя чувствую. Он, конечно, очень похудел, подавлен. Он плохо спит. Он плохо себя чувствует», – рассказала Нина Петровна о здоровье сына.





«Когда его забрали, на Окрестина его били. Это он мне сказал. Я сразу спросила. Потом какой-то промежуток он не рассказывает. Ему сломали палец на ноге. Ну это что это за отношение?» – говорит Нина Шклярова.





По ее словам, когда Виталий написал из СИЗО письмо своей жене на английском, «его раздели догола, поставили в стакан».





Нина Петровна рассказала, что когда Виталий заболел коронавирусом, ему три дня не давали лекарства.





Нина Шклярова утверждает, что Виталий не работал в Беларуси и не знал Тихановских.





«Когда он работал в России, я боялась, что что-нибудь может случится. … Но что б случилось здесь у нас в Беларуси, где он не работал… Я ни разу не слышала, чтобы он упоминал фамилию Тихановской или Тихановского. Он их не знал, я знаю точно. Поэтому никак работать на них он не мог», – говорит она.









«Это забыть невозможно», – говорит Нина Петровна об аресте сына. – «Эта страница для меня не перевернута. Нет, я это никогда не забуду. … Чтобы так поиздевались над ним, и я это все перечеркнула и забыла? Нет, я не смогу забыть. Это у меня душевная травма», – говорит Нина Шклярова, еле сдерживая слезы.





Политтехнолога Виталия Шклярова задержали в конце июля. В сюжете ОНТ его связали с командой Сергея Тихановского. Якобы он консультировал администраторов каналов, объединенных в общую группу «Страна для жизни». Шклярову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Правозащитники признали политтехнолога Виталия Шклярова политическим заключенным.





10 октября Шкляров присутствовал на встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. 19 октября стало известно, что он освобожден из СИЗО. Сейчас он находится в Минске под подпиской о невыезде.