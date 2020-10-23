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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Польше новые протесты против запрета абортов

В Польше в пятницу проходит второй день протестов из-за решения Конституционного трибунала о почти полном запрете абортов.

Об этом сообщает TVN24.

Демонстрации проходят во Вроцлаве, Познани и Кракове, протесты также запланированы в других городах.

Во Вроцлаве акция началась у главного железнодорожного вокзала, затем участники двигались в направлении центра города.


Встреча была зарегистрирована на 25 человек, но пришло гораздо больше людей. Среди лозунгов на баннерах были "Похороны женских прав" и "Jeszcze Polka nie zginęła", измененная строчка из национального гимна.

Во время демонстрации во Вроцлаве полиция напоминала участникам о состоянии эпидемии и связанными с этим обязательствами держать дистанцию ​​и закрывать рот и нос.


Полиция остановила демонстрацию на мосту, и демонстранты были вынуждены искать другой проход. Протестующие попросили полицию не применять насилия.

Акции протеста проводятся также в Лодзи, Зеленой Гуре, Кракове и Познани. И здесь организаторы напоминают о соблюдении санитарных рекомендаций.


В Познани протест прошел в форме прогулки нескольких тысяч людей перед штаб-квартирой правящей партии "Право и справедливость".

Напомним, в четверг протест против запрета абортов завершился столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала 15 участников.

Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
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