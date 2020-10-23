Роман Головченко / БЕЛТА​





Подробнее о подготовке акции и ее отмене БЕЛТА рассказал Головченко. По его словам, сначала планировалось собрать 50 тысяч человек. Но их количество "выросло до 100 тысяч". А дальше, говорит премьер, "началось лавинообразное увеличение числа желающих". Люди "сами арендовали автобусы"! И уже ожидалось до 250 тысяч участников. Но возникла проблема с их доставкой из регионов в столицу — нужны были тысячи автобусов. Но их одновременный приезд в Минск вызвал бы "полный транспортный коллапс".









Роман Головченко прогнозирует, что 300 тысяч человек заняли бы территорию от площади Победы до площади Независимости. И возникла бы еще одна проблема — безопасность. Премьер почему-то думает, что какие-то "радикалы" могли бы организовать панику среди участников провластной акции.





"Поэтому было принято решение попросить людей остаться дома, — говорит Головченко. — Также это связано и ситуацией с COVID-19. Людей надо поберечь".