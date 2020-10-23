Тихановская призвала решить вопрос с выборами до Нового года





«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской, опубликованной в ее Telegram-канале.







