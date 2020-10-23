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Брестского журналиста Максима Хлебца посадили на 15 суток за его работу

23 октября в 15.00 в Бресте возобновили рассмотрение административных дел журналистов Максима Хлебца и Романа Чмеля. Их обвинили в "участии в несанкционированном мероприятии" 18 октября, хотя они это мероприятие освящали по заданию редакции.

Первым был Хлебец — суд дал ему 15 суток, передает tut.by



Слева направо: Роман Чмель, Максим Хлебец. Фото: TUT.BY

Судил журналиста судья Александр Семенчук. Свидетелем выступал замначальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель.

По делу второго журналиста, Романа Чмеля, пока объявлен перерыв.

Напомним, внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» и журнала «Бинокль» Романа Чмеля задержали 18 октября, когда они выполняли свои профессиональные обязанности — освещали воскресное шествие сторонников перемен.

Их доставили в Ленинский РОВД, а затем отправили в ИВС, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.

21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел.

Суд их ходатайства удовлетворил, журналистов в связи с истечением срока задержания отпустили.

22 октября возобновилось рассмотрение административного дела Максима Хлебца. Суд принял направить материалы на доработку в РОВД. Аналогичное решение приняли по делу Романа Чмеля.
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