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Как транжирят наши деньги: сенненский чиновник захотел новую мебель в кабинет за $3000

Закупку мебели для кабинета руководителя ориентировочной стоимостью 7500 рублей проводит Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.


Приобретается письменный стол с приставкой для конференций, журнальный столик, шкаф, стеллажи, стулья и т.п., а также «кресло руководителя». Эту мебель должны поставить до конца ноября.

Закупка производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.
Источник: vitebsk.cc
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